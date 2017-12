Pitou serait plus intelligent que Minou

Un texte d'Alain Labelle

Les chiens seraient ainsi plus intelligents que les chats. Ils possèdent environ 530 millions de neurones dans le cortex cérébral tandis que les chats en ont environ 250 millions.

Par comparaison, le cerveau humain en contient 16 milliards.

Nos résultats montrent que les chiens ont la capacité biologique de faire des choses beaucoup plus complexes que les chats. Nous avons maintenant une preuve biologique qui pourra être prise en compte dans les discussions sur quel animal est le plus intelligent, le chat ou le chien. Suzana Herculano-Houzel, Université Vanderbilt

Des cellules liées à l’intelligence

Les cellules nerveuses (les neurones) du cortex cérébral sont associées à la pensée, à la planification et au comportement complexe, qui sont tous considérés comme des signes distinctifs de l'intelligence.

Dans leurs travaux publiés dans le journal Frontiers in Neuroanatomy, les chercheurs ont voulu comparer le nombre de neurones dans le cerveau de différentes espèces de carnivores en fonction de leurs tailles.

C’est la neuroscientifique brésilienne Suzana Herculano-Houzel, qui travaille actuellement à l’Université Vanderbilt aux États-Unis, qui a créé la méthode permettant de mesurer avec précision le nombre de neurones dans le cerveau.

Les carnivores représentent 280 espèces de mammifères qui possèdent tous des dents et des mâchoires leur permettant de manger d’autres animaux.

Représentation du cerveau de certains mammifères. Photo : Université Vanderbilt

Les chercheurs ont analysé le cerveau d'un ou deux spécimens de huit espèces : furet, mangouste, raton laveur, chat, chien, hyène, lion et ours brun.

Les résultats montrent que les chiens possèdent le plus de neurones, mais pas le cerveau le plus gros.

Je pense que le nombre absolu de neurones qu'un animal possède, particulièrement dans le cortex cérébral, détermine la richesse de ses capacités mentales et sa capacité à prédire ce qui va se passer dans son environnement. Suzana Herculano-Houzel, neuroscientifique

Pas d'avantages pour les carnivores

Les chercheurs s'attendaient à ce que leurs mesures confirment l'hypothèse selon laquelle le cerveau des carnivores doit avoir plus de neurones que les herbivores puisque la chasse est plus exigeante sur le plan cognitif par rapport à la stratégie principale de l’herbivore qui consiste à trouver la sécurité par le nombre.

Or, ce ne fut pas le cas. Ils ont plutôt déterminé que le rapport entre les neurones et la taille du cerveau des carnivores de petites et moyennes tailles était à peu près le même que celui des herbivores. Cette réalité laisse à penser qu'il y a autant de pression évolutive sur les herbivores pour qu'ils développent la puissance cérébrale nécessaire pour échapper aux prédateurs que sur les carnivores pour les attraper.

En fait, le rapport neurone-cerveau est en fait plus faible pour les plus grands carnivores. Par exemple, les chercheurs ont déterminé que le cerveau d'un chien a plus de neurones que celui d’une hyène, d’un lion ou même d’un ours brun.

Et ce, même si les plus gros prédateurs ont un cerveau jusqu' à trois fois plus gros.

L'ours est un exemple extrême. Son cerveau est 10 fois plus gros que celui d'un chat, mais il possède à peu près le même nombre de neurones.

Les résultats remettent également en question le point de vue dominant selon lequel les animaux domestiques ont un cerveau plus petit que leurs cousins sauvages.

Ainsi, les rapports entre la taille du cerveau et le poids corporel des espèces domestiques qu'ils ont analysés (furet, chat et chien) n'ont pas varié de façon significative par rapport à ceux des espèces sauvages apparentées (mangouste, hyène, lion et ours brun).

Les analyses ont également permis de découvrir que le cas du raton laveur est particulier. Son cerveau possède le même nombre de neurones corticaux qu'un chien, mais dans un cerveau de la taille d'un chat.

Les ratons laveurs ne sont pas des carnivores typiques. Suzana Herculano-Houzel

« Ils ont un cerveau assez petit, mais ils ont autant de neurones qu'on pourrait s'attendre à en trouver chez un primate... C'est beaucoup de neurones, » conclut-elle.