215 œufs fossilisés de ptérosaures découverts en Chine

Un texte d'Alain Labelle



Cette découverte de paléontologues brésiliens et chinois permet entre autres d’établir que les bébés Hamipterus tianshanensis étaient incapables de voler à la naissance, et qu’ils devaient donc compter sur les soins de leurs parents.

Les ptérosaures ont été les premiers vertébrés à voler Photo : EPA/Marcelo Sayao

Certains oiseaux peuvent voler le jour même où ils sortent de l'œuf, tandis que d'autres ont besoin de soins parentaux pendant une longue période. Nous pensons qu'un bébé Hamipterus pouvait marcher à la naissance, mais pas voler. Shunxing Jiang

Pas moins de 215 œufs ont été mis au jour, dont certains contenaient des embryons.

Cette espèce de Hamipterus tianshanensis se nourrissait en grande partie de poissons.

Les adultes possédaient une crête au sommet d'un crâne allongé et des dents pointues. Leurs ailes déployées présentaient une envergure de plus de 3,5 m (11 pi).

Représentation artistique de bébés ptérosaures Photo : EPA

En outre, des milliers d’autres spécimens de mâles et femelles ont été découverts sur le même site de la région de Xinjiang.

« C’était certainement un paradis pour les ptérosaures », affirme le paléontologue chinois Shunxing Jiang en décrivant le site, qui devient ainsi l’endroit sur la planète qui recèle le plus d’informations sur ces créatures.

Les ptérosaures furent les premiers vertébrés à voler. Les oiseaux et les mammifères ont suivi par la suite.

Le saviez-vous? Les ptérosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années et se sont éteints avec les dinosaures il y a 65 millions d'années. Pas moins de 150 espèces de ptérosaures, dont l'envergure allait de 20 centimètres à 12 mètres, ont été décrites jusqu'à maintenant.

Jusqu'à aujourd’hui, aucun oeuf de ptérosaure n'avait été découvert avec des embryons conservés en trois dimensions. Les chercheurs pensent qu’il pourrait exister jusqu'à 300 autres œufs au même endroit, enterrés sous les fossiles exposés.

Selon le paléontologue brésilien Alexander Kellner, les os embryonnaires indiquent que les pattes postérieures d'un bébé Hamipterus se développaient plus rapidement que certaines parties des ailes.

Les chercheurs pensent que les restes de ptérosaures découverts appartiennent à des spécimens qui vivaient dans une grosse colonie près d'un lac d'eau douce.

Ils soupçonnent que des oeufs et certains individus juvéniles et adultes ont été emportés par les eaux du lac lors d’une importante tempête et qu'ils ils y ont été préservés et ensuite fossilisés.

Les oeufs mesurent jusqu' à environ 7,2 cm de long. Ils ressemblent aux oeufs mous de certains serpents et lézards modernes.

Peu d'oeufs et d’embryons de ptérosaure ont été découverts au cours des années, en partie parce que les œufs à coquille molle se fossilisent difficilement.

Le détail de ces travaux est publié dans le journal Science.