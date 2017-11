Données personnelles : recours collectif contre Google au Royaume-Uni

Les faits reprochés à Google remontent à la période allant de juin 2011 à février 2012. Selon la poursuite, l’entreprise aurait contourné les conditions d’utilisation du fureteur Safari pour amasser des données sur les utilisateurs, notamment leur historique de navigation.

Par défaut, les paramètres de sécurité d’un iPhone empêchent les sites web d’accumuler des données, à moins d’interagir avec ce site en remplissant, par exemple, un formulaire. À travers sa défunte plateforme sociale Google+, le géant californien acceptait les témoins (cookies) des sites web sans que les utilisateurs connectés le sachent. Ces informations auraient ensuite été vendues à des publicitaires.

