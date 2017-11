C'était un accident, dit l'ex-employé de Twitter qui a désactivé le compte de Trump

Le 2 novembre dernier, le compte Twitter du président, avec ses 43,7 millions d'abonnés, a disparu pendant 11 minutes. Selon Twitter, il s'agissait d'une erreur de la part d'un employé lors de sa dernière journée de travail. Son identité était restée secrète. La question soulevée par de nombreux internautes : avait-il désactivé le compte en guise de protestation contre les politiques de M. Trump?

En entrevue avec le magazine en ligne TechCrunch, l'ex-employé en question a donné sa version des faits. M. Duysak était à l'époque employé temporaire de Twitter. Il travaillait dans le département qui reçoit des alertes lorsqu'un utilisateur signale des tweets offensifs ou illégaux. Dans la dernière heure de son dernier quart de travail chez Twitter, il a reçu une alerte comme quoi un usager avait signalé le compte de Donald Trump.

M. Duysak affirme que son dernier geste en tant qu'employé de Twitter a été d'approuver le signalement, ce qui, en temps normal, devrait enclencher des procédures pouvant mener à la désactivation du compte. Il assure avoir effectué ce geste sans trop y penser, ne croyant pas que le compte serait réellement désactivé. Quelques heures plus tard, « c'était la panique », a-t-il affirmé lors de l'entrevue.

« Je n'ai pas fait de piratage informatique. Je n'ai pas commis de geste pour lequel je n'avais pas l'autorisation de le faire, a-t-il assuré. Je n'ai pas enfreint de règle. »

Puisqu'il est d'intérêt public, le compte du président ne devrait normalement pas être désactivé, même si ses tweets ne respectent pas les règles du réseau social. Le réseau social a dit mener une enquête pour déterminer pourquoi la désactivation a quand même eu lieu. Twitter n'a pas confirmé que M. Duysak était l'employé responsable.

Une vie chamboulée

Bien que son identité était jusqu'ici officiellement restée secrète, de nombreux journalistes avaient réussi à l'identifier et tentaient d'entrer en contact avec lui. Selon lui, des journalistes ont contacté son ancienne université, ses anciens employeurs et même des membres de sa famille. Certains de ceux-ci ont désactivé leurs comptes sur les réseaux sociaux en raison du harcèlement, tout comme M. Duysak.

« Je n'ai pas commis de crime et ce que j'ai fait n'était pas maléfique, mais je me sens comme Pablo Escobar, se désole-t-il. Ça devient de plus en plus dérangeant. »

Vous pouvez regarder l'entrevue de TechCrunch avec Bahtiyar Duysak dans la vidéo ci-bas.