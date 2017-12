Retour en force des chansons « positives »

Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

Beaucoup d’études ont déjà lié la rigueur des mathématiques à celle de l’écriture musicale, mais peut-on employer les mêmes méthodes pour décrire l’émotion que suscite une chanson? Les musiciens savent depuis longtemps qu’on peut produire des pièces joyeuses ou tristes selon l’emploi d’accords majeurs ou mineurs.

La différence entre ces deux types d’accords se manifeste dans la façon dont on joue certaines notes, qui sont abaissées d’un demi-ton dans le cas d’un accord mineur. Cette différence, en apparence minime, exerce une influence importante sur l’émotion suscitée par une chanson. L’explication de ce phénomène relève autant de l’héritage culturel que du domaine des neurosciences, et il n’a pas le même effet selon l’endroit où l’on se trouve dans le monde.

Une équipe de chercheurs a utilisé les mathématiques statistiques pour voir à quel point les musiciens combinent ces notes joyeuses ou tristes avec l’émotion provoquée par les paroles d’une chanson.

Dans leur étude, publiée dans la revue Royal Society Open Science, ils ont montré que ces combinaisons ont beaucoup évolué au fil des années et en fonction des régions du monde.

L’humeur variable de la musique

L'équipe a étudié 90 000 pièces musicales, tous styles confondus, mais en anglais seulement, et vérifié quels accords étaient employés ainsi que la puissance d'attraction ou de répulsion des paroles.

Un premier constat inattendu de leur analyse est que de plus en plus de chansons produites au cours des dernières années utilisent des mots positifs et des accords majeurs.

Selon leurs statistiques, le vocabulaire des pièces musicales est devenu plus négatif entre les années 1950 et 2010. Toutefois, au cours de la dernière décennie, la tendance s'est inversée.

Ces observations provenaient de cinq régions du monde : l’Amérique du Nord, l’Australie, l’Europe de l’Ouest, la Scandinavie et l’Asie. Lorsque les chercheurs ont réparti les résultats selon ces régions, c’est en Asie qu'ils ont retrouvé les chansons comportant le vocabulaire le plus positif; venaient ensuite l’Australie, l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord.

Les pays scandinaves, région où les chercheurs ont compilé le plus de chansons composées de termes négatifs, se retrouvaient en fin de ce palmarès.

Des accords culturels

Lorsqu’ils ont vérifié si le vocabulaire négatif se combinait avec des accords mineurs, et les termes positifs, avec des accords majeurs, les chercheurs ont constaté que c’est généralement la règle et que la combinaison était respectée dans tous les pays occidentaux.

Ce n’était toutefois pas le cas pour les pays d’Asie étudiés. Les statistiques obtenues avec les pièces musicales de ces régions ne montraient aucun lien significatif entre les paroles et les accords, ce qui veut dire qu’une chanson positive pouvait être accompagnée d'accords mineurs et une chanson négative, se retrouver avec des accords majeurs.

Les travaux des chercheurs se limitant uniquement à une observation de la situation actuelle, il est difficile d’expliquer les différences entre ces pays ou d’y associer une origine culturelle. Toutefois, ces derniers rappellent qu’ils n’ont considéré que les paroles en anglais. La situation pourrait donc se révéler différente si on s’attardait à des chansons dans les langues d’origine de ces pays.

Malgré ce bémol, cette étude s’est attiré certaines critiques, notamment sur le fait que la structure d’une pièce musicale est très complexe et réduire son effet aux types d’accords et aux mots employés présente le risque de sursimplifier l’expérience musicale.