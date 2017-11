Instagram teste un bouton « Partager »

La fonction n’est pour l’instant offerte qu’à une partie des membres d’Instagram et pourrait ne jamais officiellement voir le jour, si cette phase de tests n’est pas concluante.

Contrairement à Facebook et à Twitter, où les boutons « Partager » et « Retweeter » sont très populaires, Instagram ne permet pas de republier les photos d’autres utilisateurs. Le seul moyen de le faire est actuellement de prendre une capture d’écran de la photographie de quelqu’un d’autre et de la publier soi-même ou d’utiliser une application tierce comme Regram.

La plateforme teste également d’autres fonctions, dont un moteur de recherche de GIF qui permettra d’ajouter des éléments animés aux Instagram Stories.

Le site The Next Web, qui a découvert les nouvelles options, rapporte également que les Instagram Stories pourraient être mises en vedette, ce qui permettrait de les conserver en ligne pendant plus de 24 heures. Ces séquences de souvenirs pourraient même être enregistrées dans des archives personnelles pour consultation future.

Le réseau social pourrait aussi ajouter une liste d’amis proches aux options de sa plateforme. Cette liste permettrait de choisir jusqu’à huit personnes avec qui partager des photos sans que les autres abonnés puissent les voir.

Parmi les autres tests, notons un système d’abonnement aux mots-clics et un bouton de partage vers WhatsApp.