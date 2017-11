Un logiciel espion de HP ralentit peut-être votre ordinateur

Le logiciel, appelé HP Touchpoint Analytics Service, sert à transmettre au fabricant des données sur l’utilisation de l’ordinateur.

On ignore pour l’instant la nature exacte des données qui sont envoyées, mais ce genre de logiciel peut généralement enregistrer la fréquence d’utilisation de certaines fonctionnalités, le temps nécessaire au lancement de certaines applications, les modèles de pièces installées dans l’ordinateur, etc.

Comme certaines données récoltées par ces logiciels peuvent être considérées comme personnelles, les concepteurs s’assurent normalement d’avoir l’accord des utilisateurs avant de procéder. Or, HP a omis cette étape avant d’installer HP Touchpoint Analytics Service.

Par ailleurs, un utilisateur s’est plaint sur le site de l’entreprise que le logiciel ralentissait son ordinateur, ce que d’autres internautes ont confirmé par la suite. « Dans le Gestionnaire de tâches, je peux le voir mettre en marche, puis stopper de nombreuses applications », a-t-il indiqué.

Comment désinstaller le logiciel?

Pour savoir si le logiciel de HP s’est installé à votre insu sur votre ordinateur, tenez la touche « Windows » enfoncée et appuyez sur « R » pour lancer la boîte d’exécution. Dans la zone de texte, écrivez services.msc et appuyez sur la touche « Entrée ». Cherchez « HP Touchpoint Analytics Client » dans la liste alphabétique. S’il s’y trouve, le logiciel est installé.

Pour le désinstaller, ouvrez une nouvelle fois la boîte d’exécution en tenant la touche « Windows » enfoncée et en appuyant sur « R ». Écrivez appwiz.cpl et appuyez sur la touche « Entrée ». Trouvez le logiciel appelé « HP Touchpoint Manager » dans la liste, faites un clic droit dessus et choisissez « désinstaller ».

Comme la provenance du logiciel n’est pas encore connue (certains ont émis l’hypothèse qu’il aurait pu être installé par Microsoft lors de la dernière mise à jour de Windows, alors que d’autres estiment qu’il provient directement de HP), rien ne garantit qu’il ne sera pas réinstallé à votre insu.

Pour l’instant, le seul moyen d’éviter que cela se produise est de vérifier régulièrement si le logiciel est installé sur votre ordinateur.