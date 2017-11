Les oiseaux de l’Arctique ont-ils trop chaud?

Un texte d’Ariane Perron-Langlois

Justine Drolet, étudiante à la maîtrise en biologie, s'intéresse au plectrophane des neiges, aussi appelé bruant. Il s'agit d'un oiseau très tolérant aux grands froids, qui supporte facilement des températures sous les -30 degrés Celsius.

Le bruant fréquente le sud du Canada et le nord des États-Unis pendant l’hiver et migre vers l'Arctique l’été pour s’y reproduire. « Il passe l'ensemble de son cycle vital, l'ensemble de l'année, dans des conditions froides », mentionne Justine Drolet.

Habitat du bruant des neiges pendant l'été et l'hiver Photo : Radio-Canada/Simon Rail Laplante

Or, avec le réchauffement climatique, le mercure en Arctique dépasse régulièrement les 20 degrés Celsius. Les premières données de Justine Drolet suggèrent qu’à ces températures, le bruant a trop chaud.

« Les oiseaux, quand il fait chaud et qu'ils volent, ce qu'on observe, c'est un peu comme les chiens quand ils halètent. Ils ouvrent le bec et se mettent à respirer vraiment fort pour évacuer de la chaleur, parce qu'ils ont trop chaud », explique Mme Drolet.

Justine Drolet, étudiante à la maîtrise en biologie à l'Université du Québec à Rimouski Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

À lire aussi : Les changements climatiques posent de grands défis pour de petits oiseaux

La reproduction affectée?

Selon Mme Drolet, les oiseaux souffrent davantage de la chaleur lorsqu’ils sont actifs, par exemple quand ils se déplacent pour trouver de la nourriture et la ramener au nid.

Par conséquent, il y a un risque pour la reproduction de l’espèce, selon le professeur de biologie François Vézina, qui supervise les travaux de Justine Drolet.

On se retrouve avec des individus qui vont être moins performants. Ils ne vont peut-être pas en mourir. Par contre, ils vont élever moins de bébés, parce qu'ils vont être moins efficaces pour nourrir leur progéniture. François Vézina, professeur de biologie, Université du Québec à Rimouski

Trois plectrophanes des neiges dans la volière de l'Université du Québec à Rimouski Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

François Vézina note d'ailleurs que le plectrophane des neiges a décliné de plus de 60 % au cours des 40 dernières années, et que l'on connaît mal les causes de ce déclin.

Dans le cadre de ses recherches, Justine Drolet soumet ces oiseaux à différentes températures pour déterminer leur plage de tolérance thermique. Ses travaux doivent se poursuivre jusqu’en août 2019.

Les deux chercheurs croient que d'autres oiseaux habitués aux grands froids pourraient eux aussi avoir trop chaud en raison des changements climatiques dans l'Arctique, notamment certains oiseaux marins.