Grindr sera plus inclusive envers les personnes trans et non binaires

« Homme cis », « femme trans », « non conforme », « queer » et « travesti » sont quelques-uns des nouveaux qualificatifs que les utilisateurs de Grindr peuvent utiliser pour se décrire sur le réseau social. Il sera aussi possible d’inscrire un qualificatif personnalisé, pour permettre au plus grand nombre possible de faire des rencontres.

Un guide mis au point par l’équipe de Grindr sera d’ailleurs inclus à même la page de sélection de genre pour que tous puissent s’informer sur la signification de ces qualificatifs. L’idée de ce guide provient directement des commentaires des utilisateurs trans, qui se plaignaient de devoir constamment répondre aux mêmes questions dans leurs interactions avec d’autres internautes.

« L’une des choses qui revenait sans cesse de la part des personnes trans qui utilisent Grindr, c’est qu’elles ne se sentaient pas les bienvenues, parce que certains voulaient seulement leur poser des questions sur ce que ça signifie d’être trans, a expliqué dans un communiqué Jack Harrison-Quintana, directeur de l’égalité de Grindr. D’autres les approchaient sans savoir comment leur parler respectueusement des questions liées à leur genre. »