Jeffrey Tambor quitte Transparent à la suite d’allégations de harcèlement sexuel

Trace Lysette, une de ses partenaires dans la série, a accusé l’acteur récompensé d’un prix Emmy et d’un Golden Globe de harcèlement sexuel et de gestes déplacés.

Van Barnes, l’ancienne assistante de Jeffrey Tambor sur le plateau de Transparent, a porté les mêmes accusations.

Trace Lysette et Van Barnes sont toutes deux transgenres.

« Étant donné l'atmosphère politisée qui semble avoir touché notre tournage, je ne vois pas comment je pourrais revenir dans Transparent, a déclaré, dimanche, Jeffrey Tambor au magazine américain Deadline.

L’acteur a précisé que les responsables de la série avaient déjà envisagé de supprimer son personnage après les premières accusations portées à son endroit au début de novembre.