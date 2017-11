Le président allemand invite les partis au compromis afin d'éviter de nouvelles élections

Tous les partis politiques élus au Parlement allemand ont une obligation envers l'intérêt commun de servir notre pays. J'attends de tous une disponibilité à discuter pour rendre possible un accord de gouvernement dans un proche avenir. Frank-Walter Steinmeier, président allemand

Les voisins de l'Allemagne, première puissance économique européenne, seraient alarmés si la classe politique allemande se révélait incapable d'être à la hauteur de ses responsabilités, a indiqué le président Steinmeier.

L'Allemagne attend un nouveau gouvernement depuis les élections législatives du 24 septembre, qui se sont soldées par un net affaiblissement du clan conservateur constitué par la CDU de Mme Merkel et son partenaire bavarois, la CSU, et par l'entrée au Bundestag du parti d'extrême droite AfD (Alternative pour l'Allemagne, anti-immigration).

Malgré des résultats historiquement faibles, avec 246 des 709 sièges au Bundestag, la CDU et la CSU sont demeurés la plus importante force politique du pays, loin devant les sociaux-démocrates du SPD, qui en ont obtenu 153, et l’AfD, qui a fait une percée avec 94 députés. Trois autres partis se sont partagé 216 sièges.

Depuis le scrutin, Mme Merkel tente de constituer une coalition gouvernementale dite « jamaïcaine », en référence aux couleurs des trois partis concernés : la CDU/CSU, les libéraux du FDP, qui font aussi un retour au Bundestag avec 80 sièges, et les verts, qui en ont 67.

La chancelière Merkel, qui a rencontré le président Steinmeier plus tôt dans la journée, a déjà indiqué qu'elle exclut toute alliance avec l'AfD, et qu'elle ne veut pas diriger un gouvernement minoritaire, réduisant les options pouvant mener à la formation d'un gouvernement de coalition.

Le SPD, qui a été membre de la coalition gouvernementale de Mme Merkel de 2013 à 2017, a pour sa part réitéré lundi matin qu'il ne participerait pas à une nouvelle coalition gouvernementale, compliquant la situation d'autant.

Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement qui était en place avant le déclenchement des élections législatives du 24 septembre continue d'expédier les affaires courantes. Cette situation ne perturbe d'ailleurs pas les marchés; la Bourse de Francfort enregistrait même une légère hausse en fin d'avant-midi.

Les négociations en vue d'une « coalition jamaïcaine » ont achoppé au cours des dernières heures. C'est le chef des libéraux du FDP, Christian Lindner, qui a rompu les pourparlers. Politiciens et commentateurs politiques le désignent d'ailleurs comme le grand responsable de cet échec.

Le secrétaire général de la CDU, Peter Tauber, a estimé que M. Lindner n'avait « aucune raison » de quitter la table des négociations, tandis que Reinhard Bütikofer, qui fait partie de l'équipe de négociations des Verts, l'a accusé de faire de « l'agitation populiste » en adoptant des positions intransigeantes sur l'immigration.

L'un des chefs de l'AfD, Alexander Gauland, a également soutenu que le chef libéral donne « l'impression de s'être attribué les positions de l'AfD » en la matière.

M. Lindner assure pour sa part que les positions des uns et des autres demeurent très éloignées, et qu'il ne fait que se rendre à l'évidence.

L'immigration est un thème central de la vie politique allemande depuis que la chancelière Merkel a décidé d'accepter un million de réfugiés dans le pays depuis 2015.