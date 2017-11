290 millions pour offrir Internet haute vitesse à 100 000 foyers et entreprises en région

L'investissement sera annoncé lundi après-midi, à Louiseville, en Mauricie, en présence du premier ministre Philippe Couillard et du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

Selon les informations confirmées par Radio-Canada, la facture de ce vaste chantier, qui comprend plus de 80 projets dans 360 villes et villages, sera partagée entre Québec, qui fournira 106 millions de dollars, Ottawa qui déboursera 86 millions et les compagnies comme Bell et Cogeco, qui assumeront 99 millions de dollars.

L'absence de service Internet haute vitesse freine considérablement, et depuis de nombreuses années, le développement économique des régions qui ne peuvent aujourd’hui être concurrentielles sans un réseau de communication moderne, rapide et efficace.

Au Québec, environ 340 000 ménages n'ont pas accès à un service Internet adéquat

Selon les standards du marché en 2017, une connexion Internet à haute vitesse doit avoir un débit d’au moins 30 mégabits par seconde. Or, ce n’est pas le cas dans de nombreuses régions du Québec et du Canada, où les entreprises de télécommunications n’ont pas encore étendu leur réseau de fibres optiques en raison des coûts élevés, de la distance à parcourir et de la faible densité de population.

Conscient du problème, Ottawa a annoncé en 2016 l’octroi d’une enveloppe de 500 millions de dollars pour accélérer le branchement des foyers et des entreprises du pays. À Québec, où l'on a mis sur pied l’an dernier le programme Québec Branché, on a lancé un appel de projets. Les 80 projets dont le financement est annoncé par Québec et Ottawa sont issus de cet appel public.

D’après les informations obtenues par Radio-Canada, malgré cet investissement majeur, au moins 340 000 foyers seront toujours privés d’Internet haute vitesse dans la province.

En ce qui a trait au projet qui consiste à utiliser les surplus de fibre optique du réseau d’Hydro-Québec pour fournir Internet haute vitesse dans les régions éloignées, il est toujours à l’étude par Québec et ne fait partie des sommes qui seront annoncées à Louiseville.