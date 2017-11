Le gouvernement Trudeau sommé d’agir pour sauver la presse écrite

Dans une lettre ouverte aux médias, les nombreux cosignataires insistent sur le fait que la presse écrite « vit actuellement la plus grande crise de son histoire ».

« Ne rien faire reviendrait à remettre les clés de notre démocratie entre les mains des géants américains », écrivent-ils.

Ces géants sont bien sûr Google et Facebook, deux entreprises qui « utilisent les contenus produits à grands frais par les journaux tout en vampirisant leurs indispensables revenus publicitaires ».

Afin d’assurer la survie du « pilier de la démocratie » qu’est la presse écrite, le groupe de signataires propose à Ottawa d’implanter des crédits d’impôt sur la masse salariale, à l’instar de ce que Québec fait dans le secteur des jeux vidéo, mesure elle-même de plus en plus décriée.

L’exemple de Radio-Canada

Les signataires ne s’arrêtent pas là.

Ils rappellent au gouvernement Trudeau qu’après avoir rétabli le financement de Radio-Canada « à ce qu’il était avant les coupes du gouvernement Harper », le temps est maintenant venu de poursuivre en ce sens et d’aider le reste de l’écosystème, soit la presse écrite.

Si l’État peut aider « certaines multinationales du divertissement et du Web » raisonnent les cosignataires, rien ne l’empêche de sauver les meubles dans une industrie plus que centenaire qui abrite « des éveilleurs de conscience indispensables [qui] alimentent les bulletins de nouvelles, les émissions de télé et de radio et [qui] suscitent de nombreux débats, que ce soit à l’Assemblée nationale ou dans l’ensemble de la société ».

Et à ceux qui craindraient qu’une aide de l’État ampute la liberté de presse des médias écrits, les cosignataires rétorquent que Radio-Canada prouve bien qu’une telle chose est évitable.

Un financement public est possible, poursuivent-ils, sans brimer la liberté de presse et la nécessaire indépendance des salles de rédaction.

Tout en réaffirmant que la presse écrite est la laissée-pour-compte du plan fédéral pour la culture, les auteurs de la lettre refusent d’envisager l’argument selon lequel une aide viendrait « enrichir indirectement des entreprises milliardaires ».

La perte des revenus publicitaires de la presse écrite aux dépens des géants américains du web est plutôt, selon eux, ce qui pourrait mener à la disparition des journaux.

Et c’est ce qu’il faut empêcher, écrivent-ils à l’unisson.