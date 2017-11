Tsunami près de la Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu

« Compte tenu de sa profondeur, de sa localisation et de sa magnitude, des mouvements anormaux du niveau de la mer de 30 cm à 1 mètre d'amplitude (15 à 50 cm de hauteur de vague) pourraient être observés, sur les îles Loyauté et l'île des Pins », a annoncé la direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques.

Les bandes côtières doivent être évacuées. La direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques

Les autorités de Vanuatu ont elles aussi recommandé aux habitants des provinces les plus au sud d'évacuer les côtes pour regagner les terres.

Selon le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, des vagues atteignant un mètre au-dessus de la ligne de marée haute pourraient toucher la Nouvelle-Calédonie. Leur ampleur, qui varie en fonction du littoral avec la présence des barrières de corail, devrait être moindre à Vanuatu.

Un prochain tsunami plus important pourrait ensuite frapper, a précisé le Centre d'alerte.

« Nous sommes un peu effrayés, nous avons subi un tremblement de terre la nuit dernière et aujourd'hui c'était encore une secousse assez grosse », a dit Wayan Rigault, chargé de la communication de l'Hôtel Nengone Village, sur l'île de Maré, la plus proche du séisme.

En Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, les autorités ont affirmé qu'il n'y avait aucune menace de tsunami en direction de leur littoral.

Un séisme sous-marin de magnitude 7 s'est produit dimanche matin à 9 h 43, à 82 km à l'est des Îles Loyauté, qui constituent une des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie.

Cette secousse, dans un premier temps mesurée à 7,3, est la deuxième secousse sismique majeure dans la même zone en moins de 24 heures, et la troisième au cours du mois écoulé.