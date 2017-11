Pink et Kelly Clarkson ouvrent les 45e American Music Awards

Bruno Mars, le grand favori de la soirée, domine les nominations avec huit, dont artiste de l’année.

Drake, The Chainsmokers, Ed Sheeran, Kendrick Lamar et The Weeknd ont quant à eux cinq nominations chacun.

Parmi les artistes canadiens en nomination, Justin Bieber a remporté le prix de la Chanson de l'année – Rap/Hip Hop pour sa collaboration dans I’m the Onede Dj Khaled avec Quavo, Chance the Rapper et Lil Wayne.

Puis, Shawn Mendes a été préféré à Bruno Mars et Ed Sheeran comme artiste de l'année dans la catégorie Adulte comtemporain.

Les organisateurs profiteront aussi de la soirée pour rendre hommage à la carrière de la chanteuse Diana Ross. C’est d’ailleurs la fille de celle-ci, Tracee Ellis Ross, qui anime la soirée.

Plusieurs prestations étaient aussi prévues, notamment celle de Christina Aguilera qui a célébré les 25 ans de la sortie du film The Bodyguard en interprétant un medley des succès de Whitney Houston.

Plus de détails sur les gagnants à venir.