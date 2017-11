Kanak : le chien policier à la rescousse des enfants

Un texte de Pascal Robidas

Kanak n'est pas un chien policier comme les autres. Il est le premier au Québec à avoir reçu une mission très particulière : devenir un chien de compassion.

Aux côtés de la sergente-détective Mélanie Bédard de la police de Sherbrooke, il est appelé à participer à des enquêtes impliquant des enfants qui ont subi des abus physiques, psychologiques et sexuels.

Mélanie Bédard est spécialisée dans les dossiers d'enfants. C'est la première au Québec à avoir eu l'idée de proposer à ses patrons cette façon d'humaniser le travail aride des enquêteurs

« Les enquêteurs qui travaillent avec Kanak me le disent : « Je suis convaincu d'avoir eu davantage de détails sur l'agression parce que ça empêche l'enfant de se refermer sur lui-même. Ce n'est pas rare qu'on va voir un enfant se coucher sur lui... Pleurer. Au moins, ça lui permet de l'aider à gérer ses émotions », affirme la policière.

Une demande en croissance

C'est au chenil de la Fondation MIRA que Kanak est venu au monde. Il a été élevé selon les mêmes critères que les autres chiens accompagnateurs.

Un psychologue a répondu à la demande du Service de police de Sherbrooke. Noël Champagne, qui a travaillé durant plusieurs années avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), a adoré le concept.