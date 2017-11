Les funérailles émouvantes du policier John Davidson

Réunis dans le stade Abbotsford Centre, ils ont écouté des discours émouvants de ses collègues policiers et de membres de sa famille. Un moment de silence et des morceaux de cornemuse ont également fait partie de la cérémonie.

Son cercueil drapé de l'unifolié reposait devant l’estrade des orateurs.

Des spectateurs aux funérailles du policier John Davidson Photo : Radio-Canada/Tina Lovgreen

« Mon père était tellement merveilleux », a déclaré sous les larmes Faye Davidson, une de ses filles. Les discours ont aussi souligné son engagement auprès de la communauté et la gentillesse qu'il avait auprès de ceux qu'il rencontrait.

Un cortège s’est également déplacé plus tôt dimanche dans les rues d'Abbotsford en mémoire de ce sergent de 53 ans. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des policiers canadiens et américains y participaient.

D’origine écossaise, John Davidson avait commencé sa carrière dans la police au Royaume-Uni en 1993 avant de s'installer en Colombie-Britannique en 2006.

Le sergent John Davidson Photo : APD

Le 6 novembre, répondant à un appel concernant le vol d’un véhicule, il a été tué par balle lors d’une procédure d’arrestation. Un suspect de 65 ans originaire de l’Alberta, Oscar Arfmann,est accusé de meurtre au premier degré.

John Davidson laisse derrière lui sa femme et trois enfants d’âge adulte.