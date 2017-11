La neige et la pluie verglaçante causent des problèmes sur les routes du Québec

Plusieurs avertissements de pluie verglaçante ont été retirés par Environnement Canada dimanche en matinée, mais des avertissements de neige abondante demeurent dans le nord de la province.

Dans Charlevoix, la route 138 est partiellement glacée et la pluie verglaçante menace toujours, ainsi que dans le parc national de la Gaspésie.

La prudence est également de mise dans la réserve faunique des Laurentides, où la chaussée est glacée et où l’on attend maintenant de 15 à 25 centimètres de neige.

De la neige abondante devrait aussi tomber sur le secteur de La Tuque et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, un avertissement d’onde de tempête est en vigueur en Gaspésie, du parc Forillon à Chandler, et sur la Côte-Nord, de Port-Cartier à Sept-Îles. On peut donc s’attendre dans ces régions à des vents forts qui pourraient provoquer un déferlement de vagues le long de la côte.

Deux accidents graves dans la nuit de samedi à dimanche

Une collision mortelle est survenue dimanche vers 2 h du matin à Cap-Saint-Ignace, près de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches. Une femme a perdu la maitrise de son véhicule et a frappé un poteau électrique qui a été sectionné en deux.

La route 132 a dû être fermée toute la nuit. Elle est rouverte depuis 9 h dimanche. Par ailleurs, les employés d’Hydro-Québec s’emploient toujours à tenter de rétablir le courant dans les maisons du quartier. La pluie verglaçante tombait lors de l’accident, mais les policiers disent qu'ils n’écartent aucune hypothèse.

Un peu plus au nord, à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie, une violente embardée a aussi fait deux blessés graves la nuit dernière. La voiture a fait une sortie de route, pour faire ensuite plusieurs tonneaux et prendre feu. On craint pour la vie des occupants des véhicules. Selon les policiers, les conditions météo étaient assez bonnes au moment de l’accident.