Des signaux d'un sous-marin disparu auraient été captés

Reçus en fin de matinée et en début d'après-midi samedi, les signaux ont duré entre 4 et 36 secondes, a indiqué le ministère de la Défense argentin.

Les autorités argentines s'efforcent maintenant de déterminer la provenance de ces signaux avec l'aide d'une société américaine spécialisée dans les communications par satellite.

Recherches difficiles

De vastes opérations de recherche sont en cours depuis mercredi, avec le soutien logistique du Chili, des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Les vents violents et des vagues de plus de six mètres dans l'Atlantique Sud ont compliqué les recherches. Celles-ci ont également été rendues plus difficiles par la forme et les couleurs du submersible, choisies pour qu'il reste indécelable en surface.

Les conditions météorologiques qui devaient s'améliorer dimanche sont toujours mauvaises.

Selon les autorités, le sous-marin a probablement souffert d'une panne des systèmes de communication. Toutefois, le submersible aurait alors dû, selon la procédure, remonter à la surface ou activer une balise radio d'urgence.

La dernière fois qu'il a été localisé, le ARA San Juan se trouvait à 430 kilomètres des côtes de la Patagonie et de la Péninsule de Valdés. Il se rendait d'Ushuaia, en Terre de Feu, à la pointe de la Patagonie, à Mar del Plata, plus au nord, sur la côte atlantique.

Le retour du sous-marin, parti il y a 35 jours de Mar del Plata, était prévu la semaine prochaine. Il dispose à bord de 15 jours supplémentaires de vivres et d'oxygène.