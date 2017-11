L’ex-ministre québécois Tony Tomassi arrêté pour avoir sollicité une prostituée

Il aurait sollicité une prostituée qui était en fait une agente double du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Cinq autres clients ont aussi été arrêtés lors de l'opération policière de l'escouade Éclipse. Des accusations de sollicitation de faveurs sexuelles seront déposées contre eux. Ils devraient comparaître en cour municipale au mois de février.

L'achat de services sexuels est interdit au pays depuis l'adoption, en 2014, de la loi C-36 par le gouvernement conservateur Harper. La loi cible les clients et vise à protéger les prostituées. Elle criminalise l'achat de services sexuels ainsi que la publicité et d'autres formes de communication en lien avec leurs ventes. La loi accorde une certaine immunité aux prostituées et veut créer des conditions de travail plus sûres.

Les démêlés judiciaires de Tony Tomassi

Tony Tomassi a été élu député à l'Assemblée nationale pour la première fois en 2003, sous la bannière du Parti libéral du Québec (PLQ).

Il a été ministre de la Famille de 2008 à 2010 dans le gouvernement de Jean Charest.

Il a été démis de ses fonctions, puis expulsé du caucus libéral, en mai 2010, après avoir admis qu'il avait utilisé une carte de crédit de l'agence de sécurité BCIA pour faire le plein d'essence de son véhicule personnel.

En 2014, Tony Tomassi avait plaidé coupable à des accusations de fraude envers le gouvernement.