M. Mugabe a jusqu'à lundi midi pour présenter sa démission, a averti son parti, sans quoi il sera destitué.

Robert Mugabe s'est adressé à la nation, en direct à la télévision d'État, dimanche soir, entouré de hauts gradés de l'armée qui a pris le contrôle du pays.

Dans son discours, il a estimé que l'intervention de l'armée qui l'a placé cette semaine en résidence surveillée n'avait à aucun moment remis en cause son autorité en tant que chef de l'État et que commandant en chef des forces armées. Il a jugé les préoccupations des militaires « légitimes », mais il n'a pas évoqué son départ du pouvoir et assuré à la surprise générale qu'il présiderait le congrès de la Zanu-PF en décembre.

Le congrès doit se tenir dans les prochaines semaines. J'en présiderai les débats. Robert Mugabe

La Zanu-PF avait pourtant indiqué que Robert Mugabe a été remplacé comme chef du parti par le vice-président qu'il a limogé il y a deux semaines, Emmerson Mnangagwa. Ce dernier sera le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2018.

Par ailleurs, Grace Mugabe, la femme du président, a été expulsée de la Zanu-PF.

L'armée prend le pouvoir

L'armée a de facto pris le pouvoir au Zimbabwe lors d'un coup de force survenu dans la nuit de mardi à mercredi, confinant le président Robert Mugabe, 93 ans, à résidence. M. Mugabe est au pouvoir depuis 37 ans.

Les militaires, qui ne veulent pas parler de coup d'État, avaient affirmé viser uniquement les « criminels » de l'entourage de Robert Mugabe « qui commettent des crimes à l'origine de souffrances économiques et sociales dans le pays, dans le but de les traduire en justice ».

Grace Mugabe était notamment dans le viseur de l'armée, elle qui avait été accusée d'avoir manoeuvré pour obtenir l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa en vue de préparer sa propre présidence.

La veille de l'éviction de M. Mnangagwa, Mme Mugabe l'avait publiquement traité de « comploteur » et avait annoncé qu'elle était prête à succéder à son mari quand le moment serait venu. Elle avait aussi indiqué que le parti au pouvoir allait bientôt changer ses statuts pour qu'une femme soit vice-présidente.

L'armée avait dénoncé l'éviction du vice-président. Le chef d'état-major de l'armée, le général Constantino Chiwenga, avait prévenu le gouvernement Mugabe que l'armée n'hésiterait pas à intervenir pour « protéger notre révolution ».

À Harare, des délégués de la Zanu-PF célèbrent après que Robert Mugabe eut été démis de ses fonctions à la tête du parti. Photo : Reuters/Philimon Bulawayo

Depuis la prise de contrôle des militaires, la pression s’accentuait sur Robert Mugabe pour qu’il donne sa démission.

Vendredi, les responsables de huit des dix sections régionales de la Zanu-PF lui avaient demandé de démissionner dans une déclaration à la télévision d'État.

Les anciens combattants de la guerre d'indépendance, des acteurs essentiels de la vie politique du pays, ainsi que des groupes de la société civile, ont de leur côté organisé samedi à Harare l'une des plus grandes manifestations à avoir lieu depuis l'accession du pays à l’indépendance, en 1980. Des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de la capitale.

Le rassemblement avait obtenu l'aval de l'armée.