La Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne se rassemble

Des représentants de formations politiques, de mouvements souverainistes et de syndicats, de même que des citoyens se sont réunis au Collège de Maisonneuve, rue Sherbrooke, sous l’égide de la Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne.

Celle-ci, qui tenait son tout premier événement visant à faire pression sur Québec et Ottawa, a été créée au début du mois à l'initiative de la présidente du OUI-Québec, Claudette Carbonneau.

Je suis profondément scandalisée de voir l'immobilisme de la communauté internationale. Ils traitent ça comme des affaires internes. Ils traitent ça comme si c'était normal de matraquer son peuple quand il se présente pour aller voter. Claudette Carbonneau, présidente du OUI-Québec (Organisations unies pour l'indépendance du Québec)

Présidente du OUI-Québec et ancienne présidente de la CSN, Claudette Carbonneau est à l'origine de la Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne. Photo : Radio-Canada

« Ça donne l'impression d'une espèce de "boys club" à l'international, parce que chaque pays semble vouloir protéger ses intérêts plutôt que de protéger dans un premier temps la démocratie », a renchéri la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet.

« Le Canada devrait actuellement dénoncer l'Espagne, condamner l'Espagne et reconnaître le référendum qui s'est produit en Catalogne », a-t-elle également déclaré.

Depuis la victoire du oui au référendum, la Catalogne a été mise sous tutelle par Madrid, un mandat d'arrêt européen vise l'ancien président régional Carles Puigdemont, qui est exilé en Belgique, et des leaders souverainistes ont été placés en détention. Certains d’entre eux sont néanmoins candidats aux élections du mois prochain.

Le président du Cercle culturel catalan, Éric Viladrich Castellanas, a souligné qu’« il y a un président et cinq ministres en exil, il y a le vice-président et sept autres ministres en prison en ce moment. Mais ces élections sont l’occasion de renverser cette suspension, de reprendre le contrôle et de rétablir le président et ses ministres. »

Il croit que les souverainistes reviendront en force.

Et si maintenant, on a 50 % plus 1, est-ce que l'Europe pourra encore détourner le regard? Éric Viladrich Castellanas, président du Cercle culturel catalan

Le député péquiste Paul St-Pierre Plamondon a réitéré son inconfort devant le silence de l’Europe. « On s'attendrait de l'Union européenne à quelque chose d'ordonné et respectueux des droits de la personne. Donc, il y a un effet de surprise partout dans le monde », a-t-il dit.

« Dans le droit international, il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a un droit à voter, il y a un droit à la démocratie », a fait valoir M. St-Pierre Plamondon.

Ex-députés catalans au Québec

Par ailleurs, Québec solidaire (QS) a invité deux anciens députés indépendantistes du parlement catalan dissous à participer à son prochain congrès, qui se déroulera du 1er au 3 décembre à Montréal, soit à trois semaines du scrutin chez eux.

Ils seront aussi conviés à s'adresser aux membres de la Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités qui vise à « bâtir un appui suffisamment fort, au Québec et dans le monde, pour demander la libération des prisonniers politiques catalans », a expliqué le député de Québec solidaire Amir Khadir.

« La réalité est dure. On a maintenant un État qui a été attaqué dans ses institutions. On a en plus des prisonniers politiques en plein coeur de l'Europe », a déclaré M. Khadir, qui était aussi au rassemblement de samedi.

Amir Khadir a préféré taire le nom des ex-députés invités afin d'éviter de leur nuire. Contrairement à plusieurs ex-membres du gouvernement catalan, qui font face à des accusations de rébellion et de sédition, ceux-ci ne seraient pas dans la mire de la justice espagnole.

Avec les informations de Sarah Sanchez et Michel Marsolais