Cocktail météo à venir sur le Québec : de la pluie, du verglas et de la neige

À Montréal ainsi que sur ses couronnes nord et sud, une première vague de pluie verglaçante est attendue en après-midi, mais celle-ci sera de courte durée. Que ce soit à Châteauguay, à Longueuil, à Montréal ou à Laval, la pluie verglaçante devrait reprendre en soirée et se poursuivre jusque tard dans la nuit.

À Gatineau et ailleurs en Outaouais, la pluie verglaçante devrait cesser samedi après-midi, mais ce sera de courte durée puisqu'Environnement Canada annonce un autre épisode de pluie verglaçante en soirée et au cours de la nuit.

Selon Environnement Canada, les quantités de verglas varieront entre 5 et 15 millimètres au nord du fleuve Saint-Laurent alors qu'elles seront de 2 à 4 millimètres sur les régions au sud du fleuve.

Le scénario annoncé est identique pour Trois-Rivières et Québec et cette pluie verglaçante doit atteindre par la suite le centre et l'est de la province.

Quelques flocons de neige tomberont aussi en soirée sur le sud de la province, à Montréal notamment, mais les précipitations tomberont surtout sous forme de pluie.

Par contre, du Témiscamingue jusqu'à la Côte-Nord, en passant par l'Outaouais, la Haute-Mauricie et le Lac-Saint-Jean, la neige devrait être abondante, dans la nuit de samedi à dimanche. Selon Environnement Canada, entre 15 et 25 centimètres de neige devraient s'abattre.

Les vents, combinés au mélange de précipitations, risquent de créer des conditions difficiles sur les routes.