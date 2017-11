Malcolm Young, guitariste et cofondateur du groupe AC/DC, est décédé

Un texte de Hugo Prévost

« Monument », « force motrice », « un homme dédié »... Les éloges ne manquent pas dans l'annonce du décès de Malcolm Young, publiée sur la page Facebook du groupe.

Atteint de démence depuis plusieurs années, le rockeur « a toujours fait ce qu'il voulait. Il tirait beaucoup de fierté de ce qu'il a accompli », lit-on encore dans le message Facebook.

M. Young « est décédé paisiblement, entouré des siens », indique le groupe.

Son frère Angus, avec qui Malcolm a lancé AC/DC il y a plus de 40 ans, a déclaré qu'il était « dur pour moi de mettre en mots ce que [Malcolm] a signifié pour moi lorsqu'il était vivant, le lien unique et spécial qui existait entre nous ».

« Il laisse derrière lui un immense héritage qui perdurera à jamais », a-t-il ajouté.

Un groupe éprouvé

AC/DC a certes marqué l'histoire du rock de façon indélébile, avec les accords de guitare tonitruants de Highway to Hell, For Those About to Rock (We Salute You), ou encore Thunderstruck, mais les années n'ont pas été très tendres envers les rockeurs.

Son premier chanteur, Bon Scott, a mené la formation de ses débuts jusqu'à sa mort en 1980, quelques mois après la sortie de l'album Highway to Hell.

Brian Johnson, le chanteur qui lui a succédé pour la sortie de l'album suivantBack in black, a suspendu sa participation à la tournée Rock or Bust World Tour, l'an dernier, en invoquant des problèmes d'ouïe.

Enfin, le batteur Phil Rudd, qui fut membre du groupe de 1975 à 1983, puis de 1994 à 2015, a été arrêté en 2014, puis accusé d'avoir tenté d'engager un tueur à gages. Cette accusation a été abandonnée, mais il a malgré tout plaidé coupable à une accusation de menaces de mort.