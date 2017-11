Saad Hariri rentrera au Liban dans les prochains jours

Le politicien libanais de 47 ans a confirmé la nouvelle, après avoir été reçu au palais de l'Élysée, à Paris, par le président Emmanuel Macron.

Saad Hariri était arrivé quelques heures plus tôt de Riyad, en Arabie saoudite, d'où il avait créé la surprise en annonçant qu'il quittait son poste il y a deux semaines.

Le président français Emmanuel Macron et lui se sont entretenus en privé durant une trentaine de minutes. L'impasse au Liban était possiblement au coeur de leurs échanges.

Saad Hariri a ensuite été rejoint par sa femme et son fils aîné pour un dîner en compagnie du président Macron et de son épouse. Les deux autres enfants du premier ministre libanais sont demeurés en Arabie saoudite.

Je me rendrai à Beyrouth les jours prochains et participerai à la fête nationale et de là-bas, je ferai connaître ma position, après m'être entretenu avec le président Michel Aoun. Saad Hariri, premier ministre libanais démissionnaire

« [Emmanuel Macron a fait preuve d'une amitié infaillible et je ne l'oublierai jamais, a déclaré M. Hariri en point de presse. « La France a montré encore une fois la grandeur de son rôle dans le monde et la région. Elle prouve son attachement au Liban et à sa stabilité. »

Emmanuel Macron et Saad Hariri se sont embrassés samedi sur le perron de l'Élysée. Photo : Reuters/Benoit Tessier

Avant la tenue de cette visite, le président libanais Michel Aoun a remercié au téléphone Emmanuel Macron « pour l’action de la France en faveur du Liban ».

La diplomatie française a d'ailleurs joué un rôle de médiateur pour permettre au premier ministre démissionnaire de quitter l’Arabie saoudite.

Hariri doit expliquer sa démission

Ce retour au Liban pourrait être l’occasion pour Saad Hariri de faire accepter sa démission par Michel Aoun, qui soutient que celle-ci ne peut se faire depuis l'étranger.

Le premier ministre libanais, qui possède la nationalité saoudienne, a justifié sa démission en invoquant la « mainmise » du Hezbollah, soutenu par l'Iran, sur la vie politique libanaise ainsi que des craintes pour sa vie.

« Nous vivons dans un climat semblable à celui qui régnait avant l’assassinat du martyr Rafik Hariri », a dit Saad Hariri le 6 novembre, évoquant son père, tué dans un attentat en 2005 à Beyrouth.

Il a lui-même échappé à une tentative de meurtre quelques jours avant de remettre sa démission.