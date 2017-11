Moscou impose encore son veto au sujet de la Syrie

Il s'agissait du second veto de la Russie en 24 heures sur une résolution pour maintenir les activités du Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), et du 11e veto de Moscou sur des résolutions du Conseil de sécurité concernant la Syrie, son proche allié.

La Russie a enregistré son plus récent veto, vendredi soir, sur une résolution de dernier recours par le Japon pour prolonger le mandat pour 30 jours afin de discuter plus amplement de la question. Elle a été appuyée par 12 des 15 membres du conseil, la Bolivie s'étant jointe à la Russie pour le « non » et la Chine s'étant abstenue.

La première rebuffade, jeudi, avait suscité des propos tranchés de l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley.

« La Russie n'acceptera aucun mécanisme qui pourrait jeter une lumière sur l'usage d'armes chimiques par son allié, le régime syrien. C'est aussi simple et honteux », a-t-elle déclaré.

La Russie a critiqué sévèrement les conclusions du Mécanisme d'enquête conjoint selon lesquelles le gouvernement syrien aurait utilisé du gaz chloré dans au moins deux attaques en 2014 et 2015 et du gaz sarin dans une frappe aérienne sur Khan Cheikhoun, le 4 avril dernier, ayant fait environ 100 morts.

Moscou a accusé le groupe d'enquêteurs d'avoir utilisé des méthodes déficientes, déplorant notamment qu'ils ne se soient pas rendus à Khan Cheikhoun.