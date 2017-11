Finies les invitations de jeux intempestives sur Facebook

Si elle permettait à des créateurs d’applications telles que Candy Crush ou FarmVille de faire découvrir leurs produits, cette fonction était source de frustrations pour de nombreux utilisateurs qui se voyaient submergés de notifications sur Facebook.

Dans un billet de blogue, un employé du réseau social a indiqué aux développeurs d’applications qu’ils ne pourront plus avoir recours à ce service à compter du 6 février prochain.

Ces invitations n’apparaissaient déjà plus que sur les plateformes mobiles, et des options étaient offertes pour ceux qui ne désiraient pas en recevoir : il est possible de bloquer les invitations à des applications de la part de certains amis, ou les bloquer entièrement, via les paramètres du compte.