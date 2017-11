Les ventes de livres québécois ont été multipliées par cinq le 12 août 2017

En 2017, les ventes de livres québécois ont été multipliées par cinq (par rapport à la moyenne des ventes des quatre samedis précédents). Ce chiffre est légèrement inférieur au record atteint le 12 août 2105 (ventes multipliées par 5,8).

Ce qui avait d’abord été, en 2014, une initiative web spontanée de deux auteurs jeunesse, Patrice Cazeault et Amélie Dubé, face à la morosité ambiante dans l’industrie du livre au Québec, est rapidement devenu une tradition que les consommateurs et les libraires se sont appropriés.

Le rapport publié par la BTLF s’appuie sur les données recueillies par le système Gaspard d'information sur les ventes de livres. Le tableau ci-bas illustre les statistiques ventes de livres pour la journée du 12 août entre 2010 et 1017. On remarque une augmentation significative à partir de 2014 et, depuis, une augmentation presque constante de celles-ci chaque année.

Diagramme produit par la BTLF et publié le 17 novembre 2017 Photo : Banque de titres de langue française

L’étude expose particulièrement une augmentation des ventes des ouvrages de fiction et suggère que ces ventes sont majoritairement profitables aux librairies indépendantes.

On y apprend par ailleurs que la journée du 12 août fait bondir les ventes des éditeurs québécois et que, par effet d’entraînement, elle profite aussi aux éditeurs étrangers, dans une moindre mesure.

Diversité

Le 12 août fait non seulement bondir les ventes en quantité, aussi fait-il augmenter la variété des titres de fiction achetés : le nombre de titres vendus double par rapport à la moyenne des quatre samedis précédents.

La journée du 12 août voit aussi s’accroitre le nombre distincts d’auteurs : on achète plus d’un exemplaire et plus d’un titre, de plus d’un auteur.

Le phénomène se manifeste également partout au Québec. Il a un effet multiplicateur sur les ventes de livres québécois autant en régions que dans les grands centres urbains.