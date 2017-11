Appréhensions et inquiétudes à l’approche de la légalisation du cannabis

Les agents évaluateurs sont ces experts qui doivent mesurer la présence de cannabis dans l’organisme des conducteurs. « Présentement, nous avons 15 corps policiers municipaux qui n’ont qu’un seul agent évaluateur et on en a 5 qui n’en ont aucun », souligne le président de la fédération, Robin Côté. « Donc, je ne sais pas comment, au bout du compte, va se traduire ce manque d’effectifs. »

« C’est clair que ça va prendre plus d’agents évaluateurs formés en bonne et due forme, poursuit M. Côté. On pense que pour l’instant, au premier juillet, le ratio d’agents évaluateurs ne sera pas suffisant. Il y a à peine 0,5 % des effectifs des policiers de la fédération qui sont formés pour occuper le poste d’agent évaluateur. »

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a toutefois indiqué, jeudi, que des agents de police évaluateurs seraient ajoutés afin de faire passer les tests salivaires qui doivent encore être homologués par le fédéral. Québec a déjà formé 80 de ces agents évaluateurs, et 36 autres s'ajouteront à ce nombre à temps pour la légalisation du cannabis.

Le président du syndicat s’inquiète également des outils technologiques qui serviront à détecter la présence de cannabis dans la salive des conducteurs. « Le gouvernement n’a toujours pas identifié les appareils avec lesquels nous pourrions travailler », déplore M. Côté.

L’aspect du financement pour se procurer ces équipements demeure également nébuleux, selon le policier qui souligne les nombreuses zones d’ombre à quelques mois de l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis. « On demande au ministère de la Sécurité publique de mettre sur pied un plan d’action pour qu’on puisse s’orienter à tous ces changements rapides », conclut-il.

L’expertise des employés de la SAQ

La CSN, à laquelle sont affiliés les employés de la Société des alcools du Québec (SAQ), salue la décision de Québec de confier le monopole de la vente du cannabis à une société d’État.

« Tout au long de ce débat, de même que lors des consultations sur la question, on a vu un consensus très large émerger sur le fait que l’État a un rôle important à jouer, souligne le président de la CSN, Jacques Létourneau, par voie de communiqué. Recourir à l’expertise acquise par la SAQ dans le commerce de l’alcool est la façon la plus efficiente de mettre ce nouveau réseau en marche sur le plan opérationnel. »

La CSN croit toutefois que l’expertise des employés de la SAQ aurait pu servir à la mise sur pied de la Société du cannabis du Québec (SCQ). Le Syndicat des employés de magasin et de bureau de la SAQ déplore que le projet de loi « semble exclure toute participation à la nouvelle société des salariés qui offrent le service au quotidien dans les succursales de la SAQ ».

Le syndicat cite l'exemple de l'Ontario où les employés de la LCBO, l'équivalent de la SAQ au Québec, vendront du cannabis.

Le syndicat souligne que ces employés sont notamment formés à la vente responsable d’alcool et qu’ils auraient pu mettre cette expertise à profit pour la vente du cannabis. Il en va de même pour l'identification des clients qui ne pourraient pas avoir l'âge légal pour acheter du cannabis, la vente à des clients intoxiqués ou la gestion de clients difficiles.

De plus, le syndicat des employés de la SAQ souligne que la moyenne d’heures travaillées par un caissier-vendeur en succursale de la SAQ est d’à peine 17 heures par semaine. « [...]On pourrait probablement combler tous les besoins en main-d’œuvre de la nouvelle société sans procéder à une seule nouvelle embauche », propose le président du syndicat, Alexandre Joly. « Nous nous expliquons mal que le gouvernement évacue complètement cette avenue. »