Des célébrités s'indignent du soutien de Trump à la chasse aux éléphants

En plus de subir les critiques des associations de défense des animaux et celles de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, l’administration Trump récolte une volée de bois vert de la part de certaines célébrités influentes.

Les autorités américaines ont en effet autorisé à nouveau des pratiques qu’avait interdites l’administration Obama, soucieuse de protéger entre autres les très convoitées défenses d'ivoire de certaines espèces d’éléphants du Zimbabwe et de la Zambie, dont la population est en pleine décroissance.

L’animatrice Ellen DeGeneres a notamment consacré quelques minutes de son émission quotidienne, The Ellen DeGeneres Show, pour exprimer son indignation et expliquer à ses téléspectateurs l’importance de protéger les espèces d’éléphants menacées, avec courtes vidéos documentaires à l’appui.

Sur Twitter, les artistes ont été nombreux à réagir à cette politique controversée. Le comédien John Cusack, par exemple, n’a pas mâché ses mots. « Que Trump encourage des chasseurs riches et stupides à se rendre sur la Terre mère africaine pour tuer des éléphants par pur divertissement est une horreur. »

L’actrice Olivia Munn s’est pour sa part inquiétée du fait que « la révocation de cette interdiction puisse mettre en danger les éléphants, qui sont pourtant des animaux si intelligents et si aimables ». « L’importation des trophées d’éléphants ne devrait pas être permise », a-t-elle conclu.

Trump has decided killing elephants is ok. 💔 Elephants are kind, intelligent and devoted to their families. Lifting the ban only puts them in further danger. Trophy hunting of any kind should not be allowed and does not aid in conservation. Leave the elephants alone. #NotUs pic.twitter.com/ACu4s1jb31