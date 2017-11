Ticketmaster Verified Fan : pour le meilleur… et peut-être pour le pire

Qu’est-ce que ce système? Essentiellement, un nouvel outil pour lutter contre les revendeurs de billets à l’échelle mondiale. Après un peu plus d’un an de service en Amérique du Nord, la plateforme de sécurité liée à Ticketmaster s’avère efficace, mais n’est pas sans soulever quelques controverses.

La vente des billets pour le concert de U2 prévu le 5 juin 2018 au Centre Bell sera le premier événement à Montréal pour lequel le système Verified Fan s’appliquera à chaque étape. Les membres du fan-club ont déjà pu s’en prévaloir cette semaine, lors de deux préventes.

« Le système Verified Fan a été utilisé ces derniers mois à petite échelle, soit pour les ventes aux membres des fan-clubs de P!nk et de Demi Levato, confirme Christine Montreuil, gestionnaire relations publiques d’evenko. Mais pour U2, c’est la première fois qu’il s’appliquera à tous les billets vendus au grand public. Nous sommes conscients que ça va rendre les choses un peu plus difficiles pour les gens, mais c’est une initiative pour contrer les revendeurs et les robots. »

U2 en concert au MetLife Stadium d'East Rutherford au New Jersey en 2017 Photo : Getty Images/Mike Coppola

Dans les faits, il suffit pour l’amateur de musique d’arrimer son compte Ticketmaster existant à la nouvelle plateforme de sécurité. Croyez-moi, c’est plus rapide que d’ouvrir un compte en banque. Le système permet de vérifier les informations contenues dans les profils inscrits à Ticketmaster (nom, adresse, historique d’achat, etc.), afin de s’assurer que c’est bien un individu qui veut se procurer un billet et non pas un revendeur ou un robot qui tente de mettre la main sur des centaines de billets afin de les revendre à fort prix.

Efficace

Créée l’an dernier, la plateforme de sécurité a été utilisée une première fois par le groupe Dead and Company. Une cinquantaine de groupes et d’artistes s’en sont prévalus depuis lors, notamment Mumford and Sons, The 1975, Ed Sheeran et Depeche Mode, quoique pas dans tous les marchés nord-américains. Jusqu'alors méconnue, c’est au mois d’août que la plateforme a retenu l’attention à l’échelle mondiale, lors de la vente des billets de Bruce Springsteen pour son spectacle Springsteen on Broadway.

La marquise du concert de Bruce Springsteen au Walter Kerr Theatre à New York Photo : Getty Images/ANGELA WEISS

En raison de la nature intimiste du spectacle présenté au théâtre Walter Kerr (975 places), à New York, Springsteen voulait mordicus contrer les revendeurs. Il savait que la demande pour les billets allait être énorme en raison de la rareté des billets. Il a donc ajouté une loterie au processus de mise en vente, compliquant d’autant la tâche des revendeurs, ce qui avait été fait dix ans plus tôt, pour le concert de retrouvailles de Led Zeppelin à Londres.

« Ç’a été une expérience concluante, a déclaré David Marcus, vice-président directeur et chef de la section musique à Ticketmaster au Los Angeles Times. Moins de 3 % des billets de Springsteen offerts se sont retrouvés sur des sites de revente. »

Un pourcentage nettement inférieur, en effet, aux 20 ou 30 % de billets de la tournée de 2016 de Springsteen avec son E Street Band. A priori, le système de protection semble avoir fait ses preuves.

Monopole?

Le problème, dans la vie, c’est qu’une bonne idée peut déplaire et même déraper. Aux États-Unis, terre promise de la concurrence à tout prix, les propriétaires de sites de revente – tout à fait légaux – estiment que Ticketmaster frise le monopole avec de telles pratiques.

Ram Silverman, le propriétaire de Golden Tickets, un site de vente de billets établi au Texas, a déclaré au magazine Rolling Stone que : « Ticketmaster essaie de s’approprier les marchés primaire et secondaire de la vente de billets. Si les billets en vue d’un bon spectacle se vendent en 5 minutes, devrait-on uniquement être limités à Ticketmaster parce qu’on vous l’impose? C’est ridicule. »

Notez que Ticketmaster possède également son propre site de revente, TicketsNow.

La question se pose : est-ce que le système Verified Fan sert uniquement à contrer les robots et les revendeurs, où n’est-il pas aussi une occasion supplémentaire de fidéliser l’amateur inconditionnel d’un artiste? N’est-il pas, en fait, le prolongement du fan-club, au détriment de l’amateur occasionnel qui désire aller voir un bon spectacle?

La controverse Taylor Swift

On a eu une partie de la réponse quelques jours après la mise en vente des billets de Springsteen, lorsque Taylor Swift a annoncé le premier volet de sa tournée mondiale Reputation à l’été 2018. Tournée qui se déroulera exclusivement dans des stades (à Toronto, au Centre Rogers, le 4 août 2018). L’Américaine s’est associée, elle aussi, à la plateforme Verified Fan, mais avec une grande variante.

Sur le site officiel de Swift, on incite les amateurs à s’inscrire au système de protection et on précise qu’une fois enregistrés, ils peuvent améliorer leur place en ligne virtuelle en participant à des activités d’ici à la clôture de l’inscription, le 28 novembre.

Dans l’onglet Program Terms, on spécifie que tous ceux qui se seront inscrits à Verified Fan recevront un code d’accès, mais qu’un achat pourrait améliorer leur place dans la file afin d’obtenir des billets. En résumé, l’achat du disque Reputation et ceux de souvenirs liés à Taylor Swift sur son site web sont comptabilisés dans l’algorithme du système pour favoriser les fans qui achètent des produits de l’artiste. Et les achats rapportent bien plus de points qu’un égoportrait sur les médias sociaux.

Les médias ainsi que des milliers d’admirateurs sont alors tombés sur le dos de Taylor Swift, déplorant que son association avec Ticketmaster lui permette de mousser la vente de sa musique, de ses produits dérivés et de ses commanditaires, comme UPS, qui s’acquitte de la livraison de ses produits.

La gérance de Swift a précisé que ses admirateurs étaient parmi les plus actifs sur les réseaux sociaux et qu’ils achetaient déjà ses disques, donc, que le programme de fidélité mis en place servait uniquement à récompenser ces derniers. Et que, de toute façon, si les billets à venir étaient mis en vente sans le système de sécurité, les revendeurs allaient mettre la main dessus afin de les refiler aux amateurs à 1000 $ la pièce.

Il sera intéressant de voir dans les prochains mois comment les artistes de calibre international qui vont se produire au Québec et au Canada vont gérer cette association avec le géant Ticketmaster. Car le système Verified Fan sera de plus en plus utilisé chez nous aussi, n’en doutez pas. Presque toutes les tournées nord-américaines d’artistes anglo-saxons de premier plan présentées dans des stades, dans des arénas et dans des grandes salles de spectacles de chez nous sont liées à Ticketmaster.

Tant que Verified Fan va servir à contrer les revendeurs et les robots, on va applaudir. Mais si des artistes en profitent pour faire de l’argent sur le dos des amateurs, on sera déçu de voir qu’une initiative a priori essentielle dans le marché de la vente de billets est en réalité une fausse bonne idée.