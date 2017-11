Green Day lance un album récapitulatif de ses 30 ans de carrière

L’album intitulé Greatest Hits: God’s Favorite Band contient 22 chansons, notamment les incontournables Longview, Good Riddance (Time of your life), When I Come Around, American Idiot et Boulevard of Broken Dreams.

Se défendant d’offrir un album nostalgique, les membres du groupe, lauréat de plusieurs prix Grammy, disent considérer la période actuelle comme un bon moment pour réfléchir au chemin parcouru.

Toutefois, puisque leur carrière est loin d’être terminée, assurent-ils, Billie Joe Armstrong, Tre Cool et Mike Dirnt ont inclus sur cet album une chanson inédite, Back in the USA, qui évoque l’amertume ressentie par le groupe à son retour d’Europe, au lendemain de l’élection de Donald Trump. « Nous avions l’impression de revenir dans un pays différent, confie le chanteur Billie Joe Armstrong, un pays que nous avions du mal à reconnaître. »