Stanley Vollant témoigne à la Commission sur les relations avec les Autochtones

Avec les informations de Thomas Deshaies

Cependant, non sans difficulté, il a transformé sa colère en objet de motivation. « Une autre chose qui m'avait stimulé aussi... quand ces Blancs m'ont dit que les Indiens, ce sont des bons à rien, je me suis dit que j'allais leur prouver que ce n'est pas vrai, qu'un Autochtone est capable d'être aussi bon qu'eux », a-t-il affirmé.

Il souhaite maintenant être une source d'inspiration.

Stanley Vollant a également abordé l'état de santé des populations autochtones au Québec. Le taux de personnes atteintes de diabète, d'obésité et de maladies pulmonaires a énormément augmenté et Stanley Vollant craint le pire. De son point de vue, le système de santé au pays ne prend pas suffisamment en compte les patients dans leur globalité.

Stanley Vollant a en outre martelé l'importance de la sécurisation culturelle pour que les Autochtones puissent bénéficier pleinement des services publics. « Les gens ont peur d'aller consulter, dit-il. C'est de l'insécurité culturelle qui fait ça. Ça, on le voit aussi. Là, je vous parle de la santé, parce que je connais la santé. Mais on le voit aussi dans les écoles. Pourquoi les jeunes ont peur d'aller dans les écoles non autochtones? Parce qu'ils ont peur d'affronter le racisme, comme moi je l'ai affronté. »

Il croit aussi qu'il faut miser sur l'amélioration de l'éducation, puisque cela a des répercussions directes sur l'état de santé de la population.