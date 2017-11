De nombreux artistes reçoivent l’Ordre du Canada à Rideau Hall

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, remet au total une centaine d’insignes de l’Ordre du Canada en 2017. Les 44 personnes honorées aujourd’hui viennent de tous les milieux et sont reconnues pour leurs « réalisations exceptionnelles » et pour leur « dévouement remarquable envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation ».

Parmi les artistes auxquels on rendra hommage aujourd’hui, notons la cinéaste Manon Barbeau, dont l’Ordre du Canada vise à reconnaître le travail auprès des Premières Nations au sein du Wapikoni Mobile, un studio ambulant de création cinématographique et musicale qu’elle a fondé, et qui va à la rencontre des jeunes Autochtones des communautés du Canada.

La réalisatrice Manon Barbeau, fondatrice, directrice générale et artistique du Wapikoni mobile Photo : www.wapikoni.ca

Denis Marleau, connu pour ses mises en scène rigoureuses et avant-gardistes, applaudies chez nous comme en France et dans plusieurs pays d’Europe, est aussi du lot.

Les Ontariens Robert E. Baker, feu Gord Downie, John Philip Fay, Paul Joseph, Daniel Langlois et Robert Gordon Sinclair, du populaire groupe rock The Tragically Hip, font aussi partie des récipiendaires. Le communiqué de la gouverneure générale souligne que « le groupe a su évoquer le contexte canadien et, de ce fait, capter la vie d’un peuple et l’amour de celui-ci pour son pays, en faisant référence au hockey ou à notre histoire dans ses chansons. »

The Tragically Hip en concert en 2016 à Edmonton Photo : Mike Homer

Alex Trebek, un natif de Sudbury en Ontario, reçoit aussi l’insigne en reconnaissance de sa contribution au paysage télévisuel nord-américain : il a animé pendant 30 ans le questionnaire télévisé Jeopardy, ayant su « insuffler l’amour de l’apprentissage à des millions de personnes dans le monde entier ».

Alex Trebek est investi de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale Julie Payette à Rideau Hall le 17 novembre 2017 Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

L’écrivaine Jan Andrews recevra aussi l’honneur à titre posthume. Auteure de livres jeunesse et « pionnière du mouvement de la narration », elle a contribué à donner vie à des histoires au moyen d’ateliers, de séries de lecture et de récitations d’épopées romanesques d’une journée, ainsi que par l’entremise du programme StorySave, qui enregistre des conteurs aînés pour les générations à venir.

Créé en 1967, l’Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.