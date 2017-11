Vu du pont, le voyage personnel dans le temps

Je suis fasciné par le temps, ou plutôt par les machines à voyager dans le temps, par les romans, dont, bien sûr, celui de H. G. Wells, par les innombrables films, dont La machine à explorer le temps avec Rod Taylor paru en 1960, par cette multitude de séries du type Outlander : le chardon et le tartan ou The Man in the High Castle, qui font de la question spatio-temporelle leur trame de fond.