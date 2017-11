Le procureur de Bruxelles requiert l'exécution du mandat d'arrêt contre Puigdemont

Selon l’un des avocats impliqués dans le dossier, Me Christophe Marchand, le procureur de Bruxelles « a demandé la mise à exécution du mandat d'arrêt européen » devant le juge belge qui devra décider si ce mandat d’arrestation doit ou non être appliqué dans les circonstances.

Les avocats qui défendent Carles Puigdemont et ses ministres plaideront devant la Cour le 4 décembre prochain. Les demandeurs sont donc tous ressortis libre du tribunal et resteront en Belgique jusqu’à nouvel ordre.

Carles Puigdemont et les quatre membres de son ex-cabinet, qui font l’objet d’un mandat d’arrestation européen, refusent de rentrer en Espagne, où ils sont poursuivis pour sédition, rébellion et malversation après avoir organisé un référendum d'indépendance en octobre dernier en dépit d’une interdiction de la justice espagnole.

Huit anciens ministres du gouvernement catalans ont été arrêtés en Espagne et demeurent détenus dans l'attente de la poursuite des procédures intentées contre eux.

En attendant, les avocats de la défense « peuvent donner par écrit leurs réponses » aux réquisitions du parquet, a expliqué Me Paul Bekaert, avocat de Carles Puigdemont.

Le gouvernement espagnol a lancé ces mandats d’arrêt le 3 novembre dernier pour obliger le président catalan destitué et ses ministres Antoni Comin, Meritxell Serret, Lluis Puig et Clara Ponsati à comparaître devant la justice espagnole.

Ces derniers se sont rendus en Belgique après avoir déclaré l’indépendance de la Catalogne qui a été mise aussitôt sous tutelle par Madrid.

Quant au chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, il a affirmé qu'il se plierait à la décision de la justice belge.

« Je fais confiance au pouvoir judiciaire et, par-dessus tout, je respecte et me conforme à ses décisions [...] Si nous commençons à remettre cela en question, je ne pense pas que nous serons sur la bonne voie », a déclaré le président Rajoy à Göteborg, en Suède, où il participait à un sommet de dirigeants de l'Union européenne (UE).

Après les plaidoiries de la défense, le juge du tribunal de première instance de Bruxelles doit mettre sa décision en délibéré.

Les avocats de la défense ont prévenu qu'ils épuiseraient tous les recours possibles, en appel voire en Cour de cassation, si la justice belge tranchait en faveur de Madrid.