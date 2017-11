Bombardier embauchera 1000 personnes à Montréal

L’entreprise est à la recherche de menuisiers, d’ébénistes et de rembourreurs pour confectionner l’intérieur de l’appareil qui comprend une cuisine et quatre espaces habitables.

Bombardier pourvoira ces postes au cours des 18 prochains mois afin de mettre en service son appareil d'affaires au cours du deuxième trimestre de 2018.

« Nous sommes très fiers que ce travail de précision sur l’avion d’affaires le plus évolué du monde soit effectué à Montréal », a déclaré le président et chef de la direction de Bombardier inc., Alain Bellemare.

Nous disposons ici d’une expertise de calibre mondial et nous voulons faire appel à cette main-d’œuvre qualifiée pour nous aider à continuer de façonner l’avenir de l’aviation d’affaires. Le président et chef de la direction de Bombardier inc., Alain Bellemare.

Le carnet de commandes du Global 7000 est garni jusqu’en 2021, selon M. Bellemare qui espère que l’appareil génère des revenus de 12,75 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

« C’est enfin de nouvelles embauches, a déclaré le président de la section local 712 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéronautique, Yvon Paiement. Ça fait plusieurs années qu’on a vécu des mises à pied maintenant on regarde vers l’avenir et ce sont de nouvelles embauches. »

Depuis 2015, Bombardier a supprimé 14 500 postes à travers le monde.

Le Centre d’excellence a nécessité des investissements de 82 millions de dollars.

Bombardier Avions d’affaires emploie quelque 5500 personnes dans la région de Montréal.