20 ans depuis le premier baril de pétrole d’Hibernia

Brian Tobin était premier ministre de la province à l’époque. « Nous avons réussi! » s’était-il exclamé lors de la cérémonie tenue pour l’occasion. « Nous avons du pétrole! »

La province pauvre avait alors rejoint le club sélect des producteurs d’or noir et aspirait à des jours meilleurs.

Elle se remettait difficilement du moratoire sur la pêche à la morue du Nord imposé par le gouvernement fédéral quelques années plus tôt.

« Je crois fermement que Terre-Neuve-et-Labrador va entamer le prochain millénaire, la prochaine décennie, l’année 2000 avec une croissance forte et terminera la prochaine décennie au rang de province riche ou presque », avait déclaré le premier ministre Brian Tobin.

L'inauguration de la plateforme Hibernia

Sa prévision s’est réalisée, quoiqu’un peu plus tard qu’il l’avait prédit. En 2009, sous le gouvernement de Danny Williams, Terre-Neuve-et-Labrador est officiellement devenue une province riche et a cessé de recevoir de la péréquation, grâce aux redevances du pétrole d’Hibernia et de deux plateformes subséquentes, Terra Nova et White Rose. Elle a toutefois perdu ce statut l'an dernier, avec la chute des prix du pétrole.

Un gisement riche

Au départ, on prévoyait qu’Hibernia produirait 520 millions de barils de pétrole et que le gisement serait épuisé entre 2015 et 2017.

Le développement de gisements adjacents a cependant permis de prolonger sa durée de vie de 15 à 20 ans. L’entreprise a toujours quelque 1500 employés et verse encore des millions de dollars par année au provincial.

Selon les données du gouvernement, la valeur du pétrole produit par Hibernia depuis ses débuts jusqu’à l’an dernier a dépassé les 65 milliards de dollars. Le développement du gisement a coûté 6 milliards.