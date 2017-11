La France abandonne le tirage au sort à l'université

Un texte de Gabrielle De Jasay

Il y avait urgence à réformer l’accès à l'université française. L’été dernier, l’explosion mal anticipée du nombre de diplômés du secondaire, qu’on appelle les « bacheliers » en France, a saturé le système universitaire ainsi que le logiciel permettant de s’y inscrire.

Ainsi, seuls 60 % de ces diplômés ayant choisi l’université ont pu s’inscrire dans la formation de leur choix. Au nom du droit égal aux études supérieures, tous les autres ont ensuite été inscrits de manière aléatoire par le logiciel d’inscription, souvent par tirage au sort.

Parmi eux, 3000 filles et garçons, parfois avec de très bons résultats scolaires, n’ont pas réussi à s’inscrire du tout.

Repenser l'accès aux universités

« L’idée de notre réforme est de réparer un dispositif qui ne fonctionne plus », a expliqué le premier ministre français, Édouard Philippe

[C'est ] le naufrage d'un système sélectif, brutal et profondément inégalitaire. Édouard Philippe, premier ministre français

Depuis plusieurs années, en France, un étudiant sur deux échoue à la fin de sa première année d’université, soit parce qu’il décide de changer de filière, soit parce que son niveau est insuffisant.

Seuls 30 % réussissent à finir leur licence, équivalent du baccalauréat universitaire au Canada, dans les trois ans prévus. Pour tenter d'y remédier, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a lancé une grande consultation qui a abouti au Plan étudiant : accompagner chacun vers la réussite.

Cette réforme accède d’abord à l’une des principales revendications des jeunes, la fin du tirage au sort, perçu comme très injuste.

« Avec ce système, on risque d'atterrir dans une licence qui ne nous intéresse pas et qui ne correspond pas du tout à ce qu’on veut faire plus tard », s’inquiète Emilie, élève parisienne qui s’inscrira à l’université l’an prochain. La sélection à l’entrée à l'université reste un tabou en France, où chaque diplômé du secondaire a le droit, inscrit dans le Code de l’éducation, d’entrer à l’université.

Reste que, lors de la manifestation nationale du 16 novembre, les syndicats étudiants n’ont pas réussi à mobiliser massivement les jeunes contre l’introduction de cette nouvelle mesure, pourtant rejetée depuis des années.

Des membres de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), une organisation étudiante, manifestent contre le gouvernement français à Paris, le 16 novembre 2017. Photo : Reuters/Charles Platiau

« Entre la sélection brutale et le tirage au sort, il existe une palette de solutions, beaucoup plus souples, plus humaines et plus intelligentes », a expliqué Édouard Philippe en présentant son plan.

La France compte 2,5 millions d’étudiants

200 000 étudiants supplémentaires vont intégrer l’université d’ici cinq ans;

60 % des diplômés du secondaire choisissent l’université;

1 étudiant sur 2 échoue en première année d’université.

Des changements dès 2018

Dès janvier, les élèves de dernière année pourront faire 10 choix maximum. Ils pourront connaître les exigences des universités pour intégrer chaque filière. Ils sauront aussi, pour les formations les plus demandées, quel est le taux d’insertion professionnelle à la sortie, ou combien d’autres élèves veulent s’y inscrire.

Le premier ministre français Édouard Philippe Photo : AFP/Stéphane de Sakutin

Permettre l’inscription, c’est bien. Permettre la réussite, c’est mieux. Édouard Philippe, premier ministre

L’idée du nouveau ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est aussi de faire revenir l’humain dans l’orientation des jeunes, après la faillite de l’ancien logiciel APB (Admission Post Bac), connu pour ses nombreux bogues et cauchemar de nombreux jeunes et de leurs familles.

En dernière année de lycée, équivalent du secondaire canadien, deux professeurs seront désormais chargés d’aider les élèves à faire leur choix et à utiliser l’interface d’inscription qui doit être totalement remodelée. « C’est très rassurant de savoir qu’on peut être aidés par nos profs pour faire nos choix, et que des étudiants ambassadeurs vont venir nous présenter leur formation », se réjouit Emilie qui aimerait s’inscrire en biologie. Au deuxième trimestre après avis du conseil de classe, les universités traiteront chaque dossier, en ayant accès aux notes, et répondront à chaque demande.

Les universités auront désormais trois réponses possibles :

Oui, si l’élève a le niveau requis;

Oui si…, si l'élève n’a pas le niveau, il suivra alors des modules de rattrapage et pourra faire sa licence en trois ou quatre ans, ou seulement en deux ans s’il est très efficace;

Non, en attente, s’il n’y a plus de place. La filière la plus proche possible du souhait initial sera proposée.

Pour quelque 700 000 diplômés du secondaire par an, ce sont donc 7 millions de demandes que les universités vont devoir passer au peigne fin! Si certaines plus petites universités, comme La Rochelle et ses 8500 inscrits, ont décidé de recevoir chaque candidat en entretien, dans les faits, la très grande majorité des dossiers sera encore traitée de manière automatique. Seules les candidatures compliquées seront examinées en détail.

La façade de l’Université de la Sorbonne, à Paris, le 29 janvier 2016. Photo : Reuters/Jacky Naegelen

Selon l’Unef, deuxième syndicat étudiant proche du Parti socialiste, cette réforme remet en cause le principe de libre accès à l’université qui garantit à chaque titulaire du baccalauréat français de pouvoir continuer ses études. Pourtant le Plan est bien accepté par la grande majorité des jeunes concernés (voir encadré). Ils réclament toutefois plus de moyens dans les filières les plus populaires : études de santé, de sport et de psychologie, où 130 000 nouvelles places sont promises.

En tout, le gouvernement français devrait consacrer 1 milliard d’euros sur cinq ans pour moderniser l’université. Un projet de loi sera présenté le 22 novembre.