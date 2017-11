Mugabe fait une première apparition publique, mais sans sa femme

Arrivé à l'Université d'Harare en complet, M. Mugabe a revêtu une toge universitaire et une toque assortie, avant de défiler sur un tapis rouge jusqu’à un podium, où il a déclaré la cérémonie ouverte.

L'homme de 93 ans, qui dirige le pays depuis son indépendance, en 1980, n’a toutefois prononcé aucun discours ni fait aucun commentaire sur la situation actuelle, qui a toutes les apparences d’un coup d’État, malgré les dénégations de l’armée.

Des soldats et des blindés sont d’ailleurs toujours visibles dans les rues de la capitale, où ils gardent les lieux de pouvoir. La population continue cependant de vaquer à ses occupations.

L'apparition de M. Mugabe semble accréditer la thèse dominante selon laquelle l’armée tente en fait de le convaincre de démissionner, afin de préserver une apparence de légalité constitutionnelle.

L’armée, qui affirme être intervenue dans le cadre d'une « chasse aux criminels » dans l'entourage du président, demeure pour sa part très discrète sur la situation actuelle.

Dans une déclaration publiée vendredi dans le Zimbabwe Herald, principal quotidien du pays, elle affirme que ses dirigeants ont entrepris des négociations « avec le commandant en chef » sur « la façon d’aller de l’avant » et « avisera le pays des résultats aussitôt que possible ».

« Des progrès significatifs ont été faits dans l’opération visant à éliminer les criminels entourant le président Mugabe », ajoute l’armée. « Certains criminels » ont été arrêtés et devront faire face à la justice, tandis que d’autres « demeurent au large », ajoute-t-elle, sans donner de noms.

L’article du Zimbabwe Herald est accompagné de multiples photos qui auraient été prises jeudi à la résidence officielle de M. Mugabe. On y voit le président serrant la main du chef de l’armée, le général Constantino Chiwenga; les deux hommes arborent un large sourire.

D’autres photos publiées par le quotidien montrent les deux mêmes hommes entourés de plusieurs responsables zimbabwéens, dont les ministres de la Défense et du Renseignement, mais aussi des ministres sud-africains de la Défense et de la Sécurité intérieure et d’un prêtre, Fidelis Mukonori. Ce dernier a déjà été utilisé comme médiateur par le président Mugabe.

Grace Mugabe, pourtant omniprésente dans le paysage politique zimbabwéen depuis de nombreuses années, n’apparaît toutefois sur aucune photo.

« Il a refusé de démissionner », a commenté une source militaire de l’Agence France Presse. « Je pense qu’il essaie de gagner du temps. »

L'agence Reuters avait également rapporté jeudi que M. Mugabe aurait rejeté l’offre de médiation d’un prêtre catholique, en faisant valoir qu'il ne pouvait être démis de ses fonctions que par un vote majoritaire de son parti, la ZANU-PF.

Le chef des anciens combattants de la guerre d'indépendance du Zimbabwe, une organisation très influente, a pour sa part exhorté vendredi le président Mugabe à quitter le pouvoir et appelé la population à manifester en masse, samedi, à Harare, pour soutenir l'armée.

« Nous lançons un avertissement ferme à Mugabe et à sa femme : la partie est finie », a lancé Christopher Mutsvangwa à la presse à Harare. « Nous voulons rétablir notre fierté, demain est le moment de le faire », a-t-il ajouté.

L'ex-vice-président Mnangagwa de retour au pays

Une source de l’Agence France Presse a par ailleurs confirmé que l’ex-vice-président Emmerson Mnangagwa est revenu jeudi à Harare. Il avait fui le pays après avoir été démis de ses fonctions le 6 novembre pour « manque de loyauté envers le président ».

Grace Mugabe s'adresse à son mari, le président Robert Mugabe, lors d'un rassemblement politique, le 8 novembre Photo : Reuters/Philimon Bulawayo

M. Mnangagwa, un vétéran de la guerre d’indépendance, à l’instar de M. Mugabe, était alors engagé depuis plusieurs semaines dans une dispute publique avec Grace Mugabe, révélant une lutte de pouvoir au sein de la ZANU-PF.

M. Mnangagwa est le chef de ce que l’on appelle la faction Lacoste, qui regroupe plusieurs piliers du système actuel, tandis que Mme Mugabe est considérée comme la chef de file d’un groupe baptisé G40, un groupe de quadragénaires qui représente une nouvelle génération.

Après son éviction la semaine dernière, Emmerson Mnangagwa avait accusé le couple présidentiel de se prendre pour des « demi-dieux ». Il a déploré que Robert Mugabe « pense être en droit de diriger jusqu’à sa mort ».

L’intervention de l’armée a été déclenchée moins d’une semaine après.