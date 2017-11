Fuite d'un pipeline de TransCanada au Dakota du Sud 

Un texte de Danielle Kadjo

La fuite a eu lieu à Marshall County, près de la frontière avec le Dakota du Nord.

Elle a été détectée, tôt jeudi matin, après une baisse de pression dans le système d’exploitation.

Les procédures d’urgences ont été appliquées. Le tronçon de conduite long d’environ 56 kilomètres au sud de la station a été isolé en 15 minutes, rapporte TransCanada.

Image of Amherst incident taken earlier today by aerial patrol as part of our initial response. For more updates, visit https://t.co/8yWI1Oq2EM pic.twitter.com/uRNtYUdVjL