États-Unis : adoption de la réforme fiscale à la Chambre des représentants

Approuvé à une large majorité, il ambitionne de réduire les impôts pesant sur les entreprises et sur les particuliers, mais son avenir n'est pas garanti, la majorité républicaine étant nettement plus mince au Sénat qu'elle ne l'est à la Chambre.

Ce projet, qui creuserait le déficit fédéral d'environ 1500 milliards de dollars sur dix ans, propose de réduire le nombre de tranches de l'impôt sur le revenu des ménages à quatre, contre sept actuellement, et de ramener le niveau de l'impôt sur les sociétés de 35 % à 20 %.

Selon l'opposition démocrate, ce projet provoquera des hausses d'impôts pour des millions d'Américains, notamment en raison de la suppression d'un certain nombre de dispositifs d'abattements.

Les baisses d'impôts promises par le président américain ont été l'un des principaux moteurs de la hausse de la Bourse de New York depuis son élection il y a un an.

Jeudi, le vote de la Chambre a eu un effet positif à Wall Street où le Dow Jones a amplifié ses gains dans la foulée.

À 19 h 10 GMT, il avançait de près de 1 %.