Système de paye Phénix : la ministre Qualtrough présente ses excuses aux fonctionnaires

Un texte de Catherine Lanthier

« Il s'agit du dossier le plus important qui se trouve sur mon bureau, et je vous présente mes excuses, à vous et à votre famille, pour les problèmes de paye auxquels vous faites face », affirme Mme Qualtrough.

Sa prédécesseure, Judy Foote, avait elle aussi présenté ses excuses à plusieurs reprises aux fonctionnaires fédéraux aux prises avec des problèmes de paye.

Après trois mois dans ses fonctions, la nouvelle ministre des SPAC a voulu « réaffirmer son engagement auprès de tous les employés du gouvernement du Canada » et « faire le point sur cette situation frustrante ».

Les dures épreuves causées par les mouvements en retard que vous signalez m'empêchent de dormir la nuit. Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Dans sa lettre, Carla Qualtrough révèle le nombre total de cas en attente au Centre des services de paye de Miramichi, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.

Ainsi, 520 000 « mouvements » sont en attente de traitement, « si l'on tient compte des demandes qui ont des répercussions financières, de celles qui n'en ont pas et des mouvements découlant des conventions collectives ».

De ce nombre, 265 000 cas ont des conséquences financières sur les fonctionnaires, et plus de 20 000 sont liés au renouvellement des conventions collectives.

« Nous nous attendons à ce que ce nombre augmente au cours des prochaines semaines », met en garde la ministre.

C'est inacceptable. Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ce chiffre-là nous fait peur », réagit l'IPFPC

« Depuis le début de la saga Phénix, plusieurs chiffres nous ont été présentés, calculés de différentes manières », déplore le vice-président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Stéphane Aubry.

« Ce chiffre-là de 520 000 transactions non traitées nous fait peur, parce que ça démontre l'ampleur plus réelle de la problématique, alors qu'avant on en voyait juste une partie », s'étonne une fois de plus M. Aubry.

Ce syndicat, qui représente plus de 57 000 fonctionnaires, est déçu par la lettre la ministre. Celle-ci « ne parle pas des moyens mis en place pour résoudre la situation, surtout qu'on est à la veille de Noël », ajoute-t-il.

La ministre ajoute qu'il s'agit de « la priorité absolue du gouvernement » et qu'elle s'engage « pleinement à faire tout ce qu'il faut » pour que les employés de l'État reçoivent leur paye à temps.

Cette déclaration survient à quelques jours du dépôt du rapport du vérificateur général du Canada, qui a enquêté sur le système de paye Phénix et qui se prépare à en dévoiler les conclusions.