L'alliance anticharbon canado-britannique échoue à rallier les grands pollueurs

Lancée à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP23) qui se déroule à Bonn, en Allemagne, cette alliance devrait compter près de 50 pays d’ici un an, selon la ministre McKenna et son homologue britannique, Claire Perry, qui sont à l’origine du projet.

Le marché a changé, le monde a changé, le charbon ne reviendra pas. Catherine McKenna, ministre canadienne de l'Environnement

« Ce n'est pas uniquement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi pour la santé. Près d'un million de personnes meurent chaque année de la pollution causée par le charbon », soutient la ministre McKenna.

L’alliance compte pour l’heure 27 pays, États, provinces et villes engagés à éliminer progressivement les centrales électriques alimentées au charbon. Ce combustible fossile est à la fois la première source d’électricité dans le monde et l'énergie la plus dommageable pour le climat.



Parmi les membres de l'alliance figurent entre autres l’Angola, la Belgique, la France, l'Italie, les îles Marshall, le Portugal, le Salvador, mais pas l'Allemagne, qui accueille cette année la COP23.

Les provinces canadiennes du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique ainsi que la Ville de Vancouver ont aussi décidé d’y prendre part. L'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, où l'électricité est produite grâce au charbon, ont choisi de ne pas y adhérer.

« On a travaillé beaucoup avec les quatre provinces qui utilisent le charbon pour pouvoir l'éliminer d'ici 20 ans », a fait savoir Mme McKenna.

L’ambassadeur canadien en Allemagne, Stéphane Dion, n’a pas manqué de souligner le leadership du Canada dans la création de cette nouvelle alliance mondiale lors de son allocution officielle, jeudi.



« Cette alliance est un signal positif de l’élan mondial contre le charbon, a également salué Jeans Mattias Clausen, de Greenpeace. Mais elle met aussi en évidence les gouvernements à la traîne. »



De grands pollueurs absents

La Chine et l'Inde, qui figurent parmi les plus grands consommateurs de charbon de la planète, brillent cependant par leur absence.



Optimiste, la ministre McKenna croit pouvoir rallier certaines villes, comme Pékin et Delhi, compte tenu des démarches de transition vers les énergies propres entreprises par leur gouvernement.

Du côté des États-Unis, seuls deux États - Washington et l'Oregon - ont décidé de se joindre à la campagne anticharbon.



Deuxième émetteur de gaz à effet de serre du monde et premier émetteur historique, les États-Unis se sont dits « engagés » à limiter les émissions de gaz à effet de serre, à condition que ces mesures ne viennent pas menacer la sécurité énergétique ni la compétitivité américaine.



« Nous souhaitons soutenir les énergies les plus propres, les plus efficaces, quelles qu’en soient les sources », a déclaré jeudi Judith Garber, secrétaire d’État adjointe envoyée par Washington.

La nouvelle alliance contre le charbon contraste fortement avec la stratégie de l’administration Trump, qui promeut les énergies fossiles et souhaite relancer l'industrie du charbon aux États-Unis.

Si les États-Unis ne parviennent pas à renégocier l’Accord de Paris comme bon leur semble, le pays risque de se retirer d’ici novembre 2020 de cette entente qui vise à contrer le réchauffement climatique.