On la craignait depuis quelques années, mais voilà qu'elle frappe de plein fouet les compagnies de transport : la pénurie de camionneurs. Certaines entreprises ont entre 20 et 30% de leur flotte de camions immobilisée parce qu'elles ne trouvent personne à mettre derrière le volant. Une pénurie de main-d'oeuvre qui touche l'ensemble de l'industrie et qui s'étend jusque dans les bureaux administratifs.