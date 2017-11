Jouer dur, une série documentaire sur l'industrie du jeu vidéo qui attire l'attention

Avec Jouer dur, la maison de production MC2 dit offrir « un accès sans précédent à un univers secret où des joueurs et développeurs façonnent ce qui est devenu la plus grande industrie du divertissement à l’échelle planétaire. La série, que Jean-Simon Chartier a réalisée, suit la création du jeu For Honor sur une période de près de quatre ans alors que l’équipe de production passe de 40 à plus de 500 personnes. »

For Honor est l'une des productions récentes du géant Ubisoft, développé à Montréal et lancé le 4 février 2017. Le jeu, tel que le décrit l'entreprise, est « un jeu d'action mettant en scène des Vikings, des chevaliers et des samouraïs ».





La série documentaire, qui sera diffusée à Télé-Québec du 30 novembre au 14 décembre, pénètre dans les coulisses de la création du jeu et montre que « la pression exercée sur l'équipe est immense et que nul n'a le droit à l'erreur ».

Le premier épisode de la série sera aussi présenté le dimanche 19 novembre à 11 h dans le cadre de MEGA, la grande exposition de jeux vidéo de Montréal qui se tient au Marché Bonsecours, suivie d’une avant-première le 20 novembre au Centre Phi organisée avec la collaboration de l’Alliance numérique.

La série sera aussi à l’honneur à Québec où une projection spéciale se tiendra à l’Assemblée Nationale, le 30 novembre. Son producteur et réalisateur, Jean-Simon Chartier sera également conférencier au MIGS 17, le Sommet international du jeu de Montréal, qui rassemble des centaines d’experts de partout à travers le globe dans l’un des plus gros pôle mondial pour le développement de jeux vidéo.