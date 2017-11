La formation des nouveaux élus municipaux débute un peu partout au Québec

Un article de Francis Labbé

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) offrent toutes deux ces formations. On y trouve des éléments d'administration, de communication, mais aussi d'éthique.

« On touche à la gestion de la municipalité au Québec, la relation entre l'élu et l'appareil municipal, le rôle de la municipalité et aussi l'éthique et la déontologie, et même la communication et les médias sociaux », explique Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias à l'Union des municipalités du Québec.

L'UMQ prévoit donner une cinquantaine de formations, d'une durée de dix heures, un peu partout au Québec. Pour la Fédération québécoise des municipalités, ce sont 200 séances qui seront données.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec, et Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias. Photo : Radio-Canada/Francis Labbé

« Il y a des gens qui ont connu le monde municipal un peu, plusieurs, pas du tout », explique Alexandre Cusson, président de l'UMQ. « Quand on parle entre autres du rôle des élus, certains peuvent arriver avec l'impression qu'ils feront le travail du directeur général de la municipalité. C'est important de ramener ça, pour le bon fonctionnement de la ville. »

À l'UMQ, les premières formations se donnent à Magog et à Repentigny, les 17 et 18 novembre. Le nouveau maire de Terrebonne, Marc-André Plante, y sera. Surtout avec l'adoption du projet de loi 122 en juin dernier par le gouvernement du Québec.

Le printemps dernier, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 122, « Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs ».

À partir de cette loi, on reconnaît l'autonomie municipale, on vient renforcer cette idée de gouvernement de proximité, qui a davantage d'impact dans le quotidien de ses citoyens. Marc-André Plante, maire de Terrebonne

« Que ce soit au niveau de l'habitation, du transport, de la vie sociale, de la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales, les villes sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans le quotidien de leurs citoyens. Le programme de formation de l'UMQ vient accompagner cette transition vers des gouvernements locaux forts », conclut le maire de Terrebonne.