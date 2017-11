Le sénateur américain Al Franken accusé d'attouchements

Les événements remontent à décembre 2006, alors que Leeann Tweeden prenait part au même voyage que M. Franken, qui avait pour but d’aller divertir les soldats américains déployés à l’étranger.



Dans une scène comique écrite par M. Franken, dont la carrière d'acteur avait été propulsée par l’émission Saturday Night Live, les personnages devaient s’embrasser. Selon Mme Tweeden, lors de la répétition, le sénateur du Minnesota aurait tenu à pratiquer ce baiser, malgré ses vives protestations.



« Nous avons pratiqué la ligne menant au baiser. Il s’est alors approché de moi, il a mis sa main derrière ma tête, il a écrasé ses lèvres contre les miennes et a enfoncé sa langue dans ma bouche agressivement », se remémore-t-elle.



Mme Tweeden a publié ses allégations sur le site de KABC, une radio de Los Angeles où elle travaille maintenant comme présentatrice de nouvelles pour l’émission du matin.



À cette accusation s’ajoute la publication d’une photo où l’on voit Mme Tweeden endormie à bord d’un avion militaire pendant que M. Franken semble lui toucher la poitrine.

Le sénateur Al Franken s'est depuis excusé pour cette photo, qui a été publiée par Mme Tweeden sur le site de KABC. Photo : KABC

Au micro d’une émission de radio jeudi matin, Mme Tweeden a raconté avoir gardé secrète son histoire, de peur de ruiner sa carrière et de ne pas être prise au sérieux.

Je me suis sentie dénigrée, j’avais honte. J’ai dû vivre avec ça durant 11 ans. Leeann Tweeden

« J’avais l’impression qu’on jetterait la faute sur moi, que ce combat ne valait pas la peine », a-t-elle confié.

Encouragée par toutes ces femmes qui ont choisi récemment de briser le silence, Mme Tweeden a choisi de prendre la parole à son tour, raconte-t-elle.

« Je n’aurais pas dû », avoue Franken

Le sénateur du Minnesota est plutôt d’avis que la répétition de la scène du baiser ne s’est pas passée comme le raconte Mme Tweeden. Par voie de communiqué, M. Franken s’est toutefois excusé pour la photo.

J’offre mes sincères excuses à Leeann. La photo se voulait drôle, mais elle ne l’est clairement pas. Je n’aurais pas dû agir de la sorte. Al Franken, sénateur américain

« Je ne sais pas ce que j’avais en tête en posant ainsi et ça a peu d’importance », ajoute le sénateur, qui se dit « dégoûté » par son propre geste.



Cette accusation s’inscrit dans la lignée des récentes allégations de conduite déplacée, de harcèlement et d’agressions sexuelles qui ont fait les manchettes depuis que le New York Times a publié les histoires d'agressions sexuelles commises par le célèbre producteur Harvey Weinstein.

Réaction du Sénat

Le chef républicain au Sénat, Mitch McConnell, a appelé le leader de la minorité démocratique Chuck Schumer à se pencher rapidement sur la question.



« Sans égard au parti, le harcèlement et les agressions sexuelles sont complètement inacceptables, en milieu de travail comme ailleurs », estime M. McConnell.



La déclaration du sénateur McConnell survient quelques jours à peine après la publication de témoignages troublants parus dans le Washington Post, qui accusent le candidat républicain au Sénat dans l’Alabama, Roy Moore, d'abus sexuels sur de jeunes femmes, dont l'une était âgée de 14 ans au moment des événements.