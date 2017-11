Procès de Lac-Mégantic : aucun bris mécanique signalé au contrôleur

Steve Jacques est le 25e témoin entendu au procès de Thomas Harding, Jean Demaître et Richard Labrie, accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes. L’homme de 41 ans était en poste dans la journée du 5 juillet 2013. En contre-interrogatoire, le témoin a expliqué le contexte dans lequel sont survenues des conversations saisies sur les bandes sonores de la Montreal Maine & Atlantic Railway (MMA).

Préparation et départ du convoi

Le départ du train de la station de Farnham à destination de Nantes, près de Lac-Mégantic, était prévu à 13 h 30. Sur les bandes audio, on entend plusieurs employés échanger entre eux lorsqu’ils s’affairent à préparer le convoi. Ils expliquent notamment qu’ils doivent assembler les wagons. En tant que contrôleur de la circulation ferroviaire (CCF), Steve Jacques coordonne les opérations.

« Est-ce que les locomotives sont toutes OK? » demande Steve Jacques à l’inspecteur Yves Gendreau. « Tout est excellent », répond ce dernier.

Le train a finalement quitté la gare de Farnham à 13 h 48. « C’est tout vert, Tom », lance Yves Gendreau à Thomas Harding.

Peu de temps après le départ du train, Thomas Harding s’informe si « quelqu’un a parlé d’un problème (engine hunting) avec la 5017 ». Steve Jacques répond par la négative. Toutefois, il a précisé au jury que ce genre de problème est fréquent et peut être géré par les équipes de train.

Personne n'a informé le CCF d’un bris à la locomotive 5017

En contre-interrogatoire, l’avocat qui représente Jean Demaître, Me Gaétan Bourassa a questionné le témoin à plusieurs reprises sur les bris mécaniques touchant la locomotive de tête du convoi de pétrole brut, la 5017. Steve Jacques assure qu’aucun employé ne l’a avisé d’une quelconque défectuosité.

Pourtant, le mécanicien de locomotive François Daigle, qui avait opéré la locomotive 5017 le 4 juillet 2013, avait rempli un formulaire pour signaler un bris mécanique. Ce dernier a affirmé devant la Cour avoir aussi avisé son supérieur Jean Demaître.

Jean Demaître lui aurait répondu : « Tu chiales encore? C’est ça qu’on a et de toute façon, tu vas recevoir ta pension après moi ».

Le mécanicien de locomotive François Daigle « chiale tout le temps »

Sur les enregistrements de l’avant-midi du 5 juillet 2013, Steve Jacques emploie des termes peu élogieux pour parler de son collègue François Daigle. À un moment, il lance : « Est-ce que je suis dans le jus? [...] En plus, François Daigle est là, comme si ca n'allait pas assez mal ».

Me Gaétan Bourassa a souhaité avoir des détails sur les rapports professionnels que le témoin entretenait avec François Daigle.

« Je n'étais pas en mauvais terme avec François, c’est juste que François, c’est quelqu’un de très spécial, je pense que c’est une des personnes les plus négatives que je connais de ma vie. Et étant chef de train, j’ai souvent fait des voyages avec lui et il fallait quasiment s’apporter des écouteurs, parce qu’il chiale tout le temps. C’est son attitude », a affirmé Steve Jacques.

Pas de question sur la sécurisation du train avant la tragédie

L'avocat de Richard Labrie, Me Guy Poupart, a posé de nombreuses questions sur les tâches d'un contrôleur de la circulation ferroviaire. Steve Jacques a affirmé qu'avant la tragédie, le CCF n'avait pas la responsabilité de poser des questions sur la sécurisation du train. Cette pratique a toutefois changé le 11 juillet 2013, soit cinq jours après la catastrophe. Dans un avis, un patron de la MMA informe les employés que les CCF devront notamment demander aux équipes de trains combien de freins à main ont été serrés lorsqu'un convoi est laissé sans surveillance.

Le CCF et la rentabilité de l'entreprise

Steve Jacques a également affirmé que le CFF est en quelque sorte un gestionnaire qui doit avoir en tête le volet sécurité, mais aussi la rentabilité de l’entreprise. « Il faut que les trains se déplacent. C’est une des conditions de ce travail-là. On fait tout pour éviter de devoir retarder ou limiter la rentabilité du transport ferroviaire. »

Le témoin a mentionné que les locomotives étaient laissées sans surveillance par les mécaniciens de locomotive à Nantes, entre autres pour éviter des délais pour l’équipe américaine qui reprend le train le lendemain matin pour l'amener aux États-Unis.

La réglementation américaine exige qu'on procède à une inspection complète et un test de freins si une locomotive est arrêtée plus de quatre heures.

Le procès reprend lundi.