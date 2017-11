Neil Young offrira ses archives musicales en ligne gratuitement pendant un mois

Le rockeur canadien a annoncé, sur sa page Facebook, qu'il ouvrirait ses archives au grand public à compter du 1er décembre, soit le jour de la sortie de son nouvel album, The Visitor.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, Neil Young explique que tous pourront ainsi faire l'expérience de chacune des chansons qu'il a enregistrées dans sa carrière, et ce, dans la meilleure qualité possible selon le système choisi par l'auditeur.

Il rendra accessibles non seulement ses anciens albums, mais aussi ceux qui sont en cours de production, peut-on lire sur le site web des archives. Elles remontent jusqu'à 1963, moment de son premier enregistrement au Canada.

The Visitor est son deuxième album studio enregistré avec le groupe de Lukas Nelson, Promise of the Real.